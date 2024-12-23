Ленобласть готовит соглашение о сотрудничестве с Монголией и встречную бизнес-миссию

«Мы прекрасно понимаем, что в наше непростое и турбулентное время очень важно устанавливать связи между регионами. Мы подготовили и предварительно согласовали проект соглашения с Центральным аймаком Монголии, который готовы подписать в 2025 году», — рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона пригласил партнеров из Монголии на Балтийский инвестиционный форум. Александр Дрозденко отметил, что десяток компаний из Ленинградской области заинтересованы в сотрудничестве с Монголией. Область готова поставлять строительные материалы, продукцию АПК, продолжать гуманитарное сотрудничество, а также культурный, образовательный и молодежный обмен.

Губернатор поблагодарил монгольских коллег за совместную работу по реставрации мемориального комплекса Зайсан в Улан-Баторе и предложил продолжить сотрудничество на базе центра реставрации в Рождествено.

В 2024 году Ленинградская область помогла отреставрировать мемориальный комплекс Зайсан в Улан-Баторе. Он посвящён советско-монгольской победе над японскими войсками на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Решение помочь в реставрации памятника было принято после визита делегации региона в Монголию. Специалисты из Ленобласти восстановили мозаику и скульптурные композиции, танк Т-34, обновили освещение и лестницы.

Мемориальный комплекс был открыт в 1979 году в честь поддержки Красной Армией монгольской Народной революции и 40-й годовщины советско-монгольской победы при Халхин-Голе.