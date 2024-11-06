Ленинградцам – безопасные и качественные дороги

Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, как отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт, является одной из основных задач, поставленных президентом нашей страны Владимиром Путиным перед работниками дорожного хозяйства.

– Мы видим, какую большую нагрузку несет современная дорожная сеть, чтобы обеспечить бесперебойную логистику, комфортный автотуризм и безопасное передвижение наших граждан по тысячам километров трасс, – заявил министр.

В ходе выставки представители Ленобласти приняли участие во множестве мероприятий, которые были посвящены строительству, ремонту и содержанию дорог. Кроме того, делегаты посетили экспозицию отечественной техники, которая работает на магистралях нашей страны, проинспектировали последние достижения в сфере дорожного строительства, а также посетили церемонию ввода в эксплуатацию новых участков федеральных трасс, включая дороги в Донецкой Народной Республике, и обсудили итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленобласти.

Ленинградская область активно работает над реализацией нацпроекта. В общей сложности к концу 2024 года в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» регион планирует ввести в эксплуатацию более 200 километров дорог, не считая подъездов к садоводствам, обновление которых осуществляется совместно с Санкт-Петербургом. К этому моменту работы подошли к концу на 6 объектах, на остальных они в ближайшее время будут завершены. Всего же за 6 лет реализации национального проекта было обновлено более 1100 километров дорог, к концу года эта цифра увеличится на 200 километров.

Сделать жизнь ленинградцев комфортной – один из главных принципов дорожников. Поэтому они ежедневно делают максимум возможного для ее реализации. Работы идут полным ходом, в том числе на крупных объектах в густонаселенных районах области. Речь идет об обходе Мурино в створе Пискаревского проспекта, развязки с Мурманским шоссе в Кудрово и дальнейшее расширение Колтушского шоссе. Объем работ немалый, но ленинградские дорожники планируют сдать работы даже раньше заявленных сроков.

Кроме того, в эти дни выходит на финишную прямую один из самых масштабных в регионе ремонтов – путь от Куровиц через Кобрино, Воскресенское и Пижму в Гатчинском округе уже «переоделся» в новое покрытие. Осталось только укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки! Хорошие темпы набрали дорожники и на дороге Колтуши – Бор – Коркино во Всеволожском районе. Здесь по просьбе жителей заменят изношенный асфальт на двухкилометровом участке – добраться до знаменитого Коркинского озера скоро можно будет по обновлённому покрытию. Всё это – конкретные примеры того, как президентский нацпроект меняет жизнь ленинградцев к лучшему, делая дороги региона безопасными и качественными.

Илья Бунин

Фото: Комитет дорожного хозяйства ЛО