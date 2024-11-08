Нам доверена память

Поездку к памятным местам деревни Мины организовали учителя Елена Владимировна Зайцева и Алексей Михайлович Лапиков.

Сначала ребята посетили мемориал:

В поселке небольшом

Над Оредежем быстрым,

Где 41-й корпус нашел себе приют,

Здесь навсегда Журавль

Прикован к обелиску.

Он бы и рад взлететь,

Да крылья не дают…

Ребята внимательно прослушали песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Затем они читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Каждая строчка имела особое звучание, ведь исполнялись стихи на братском захоронении, и посвящены они - всем погибшим героям.

Здесь погибали все: отец, и сын, и брат

За Родину свою, за жизнь, за Ленинград!

И может наш Журавль со сломанным крылом

Однажды взмоет в небо и скажет вам о том,

Как ценят наши дети, как внуки берегут

Родную нашу землю, и память о вас чтут.

Я подарила для Сусанинской школы «портрет» нашего мемориала «Журавль». Это фото будет напоминать школьникам о возможности всегда вернуться сюда, ведь память о погибших - долг каждого живущего. Ребята возложили цветы к подножию памятника.

А потом мы отправились в музей «41-й стрелковый». Я провела экскурсию – рассказала ребятам об истории стрелкового корпуса, о работе поисковых отрядов, показали экспонаты, поднятые во время раскопок.

Ребята оставили в Книге отзывов музея отличную запись, поблагодарив и музей за большую работу, и поисковиков.

Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,

Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера!

Хочу сказать большое спасибо учителям, подготовившим с ребятами отличную программу для этой поездки.

В тексте я использовала отрывки стихотворений о нашем «Журавле» Ангелины Вадимовны Любимовой из д. Мины и Натальи Сергеевны Кокаревой из г. Боровичи. Уважают нашего «Журавля»! Разными поэтами уже много стихов написано о нем. Наверное, в нем сокрыта какая-то сила вдохновения.

Светлана Корешкова, руководитель музея «41-й стрелковый»