Защитить и сохранить!

Архивное управление Ленинградской области совместно с Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» провели торжественную церемонию в рамках проекта, который реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.

Открыли церемонию награждения первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленинградской области Алексей Григорьев и начальник Архивного управления области Андрей Савченко.

- Вы проделали очень важную работу, искренне рассказали истории своих семей. Это составная часть процесса по сохранению исторической памяти. Ваши работы помогают увидеть те черты нашего национального характера, которые позволяют и сегодня преодолевать любые трудности и верить, что победа будет за нами, - сказал, обращаясь к участникам конкурса, Андрей Савченко.

Победители конкурса великолепно выступили с презентациями своих работ.

Семья Плешановых рассказала о подвигах курсантов Ново-Петергофского пограничного училища.

Семья Илларионовых поведала о судьбе своих родных - узников концентрационного лагеря «Дахау».

Семья Александровых поделились историей семейной фотографии, сделанной 1954 года в городе Гатчине на фоне памятника Ленину в полный рост, который по решению Центрального комитета Коммунистического партии Советского Союза 22 апреля 1959 года был заменен на бронзовый бюст.

Семья Крюковых рассказала об истории старого дома и обнаруженных удивительных находках.

Семья Беспалых представила работу, посвящённую истории Лодейнопольского специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Гостями церемонии стали семьи участников специальной военной операции – Дмитрия Геннадиевича Гавриченкова и Александра Алексеевича Иванова. Семья Гавриченковых поделилась историей о герое нашего времени.

Семьям-победителям конкурса вручены дипломы и особенный подарок – родословная книга, которая не только поможет восстановить и бережно сохранить историю семьи, но и создать полный портрет ее нынешнего поколения, живущего в настоящем. Участники конкурса поощрены сертификатами и подарками.

С музыкальным подарком выступили лауреат международных конкурсов, первый исполнитель гимна Ленинградской области Борис Дёмин, а также вокальный ансамбль «Вита Нова» и его руководитель Екатерина Устинова.

Андрей Соколов