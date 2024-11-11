В Ленобласти сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад

Вечером сотрудница Росгвардии гуляла со своим питомцем, когда на улице Зайончковского в поселке Пудость увидела бродившую без хозяев собаку. Пес дошел за сотрудницей до ее дома, после чего она решила приютить его у себя и попытаться найти хозяев овчарки.

Женщина отвезла собаку в одну из районных ветеринарных клиник, где врачи выяснили, что у пса есть чип. Специалисты оказали максимальную поддержку: помогли оперативно установить данные владельца собаки и связаться с ним.

Выяснилось, что пес сбежал из частного дома на Пушкинской улице на территории Сергиево в Красносельском районе Петербурга более трех месяцев назад. Во время телефонного разговора пожилой петербуржец сначала не поверил, что его пес по кличке Грей нашелся, потому что после долгих безрезультатных поисков питомца уже не надеялся найти его живым.

Капитан полиции Наталья В. отвезла пса по данному адресу, где его с улыбкой встретили хозяева. Благодаря неравнодушию и отзывчивости Натальи и врачей-ветеринаров, а также ответственному подходу хозяев собаки, чипировавших овчарку, удалось вернуть пса домой, передав его в любящие руки.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области