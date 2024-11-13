Наше дело правое

Боевой путь добровольца из Ленобласти начался ещё в молодости, когда он попал на контртеррористическую операцию в Чеченской республике.

– Я был призван на срочную службу в вооружённые силы в период, когда проходила вторая Чеченская кампания. Попав в армию, почти сразу написал добровольно рапорт с просьбой отправить меня в зону боевых действий. После Чечни ушёл в запас и работал водителем, помогал ремонтировать дороги Ленинградской области, – рассказывает Антон.

Но жизнь на «гражданке» длилась для Антона недолго – в 2015 году он отправился на помощь сослуживцам в Сирию, где также шла ожесточённая борьба с терроризмом.

– Узнав, что Россия проводит военную операцию в Сирийской Арабской Республике, вновь добровольно решил подписать контракт с ВС РФ. Считал, что там братьям по оружию нужна моя помощь. В Сирии военная должность была тесно связана с той, что я занимал на гражданке – командир автомобильного взвода, – говорит ветеран.

С началом специальной военной операции у жителя Ленобласти не было сомнений в необходимости встать на защиту рубежей России.

– На спецоперацию я также пошёл добровольцем сразу, как это стало возможным, в 2022 году. Там уже, благодаря большому боевому опыту, занял должность заместителя командира роты по военно-политической работе, в простонародье – замполита, – улыбается Антон.

Перед ленинградцем на фронте стояла важная задача: он отвечал за психологический настрой и моральное состояние бойцов.

– Моей задачей было настроить ребят, которые в первый раз попали на передовую. И в первую очередь помогал уже приобретённый боевой опыт. Мне как заместителю командира было важно сохранять стрессоустойчивость, так как на меня смотрели подчинённые. Командир – это всегда пример для военнослужащих, и от его действий зависит жизнь бойцов, – объясняет наш собеседник.

Несмотря на огромный боевой опыт, любому человеку тяжело справляться с негативными мыслями, находясь на фронте. Антон Воробьев также рассказал, что ему помогало совладать с мыслями в непростое время.

– Первое – это вера! Наша, православная. В окопах нет неверующих людей. Второе – это мысли о семье, что дома ждут жена и дети. А третье – мысли об успехе в боевых задачах и скорейшей победе! – делится герой.

За три пройденных военных конфликта Антон имеет большое количество личных наград. Но одна из примечательных – это медаль Жукова, которую во время заседания пресс-клуба губернатора Ленинградской области ему вручил лично Александр Дрозденко.

– Считаю настоящими подвигами те, которые были совершены рядовым Александром Матросовым или пограничником Никитой Карацупой. А я просто делал свою работу и выполнял задачи, которые передо мной ставило руководство. Одной из таких задач было освобождение посёлка. С чем штурмовая группа под моим командованием справилась, выбив врага из поселения, – вспоминает Антон Воробьёв.

Также доброволец из 47-го региона рассказал о том, как ощутима помощь мирных жителей и всего тыла на фронте.

– Помощь людей ощущается во всём. Начиная с писем школьников – кстати, одно из таких писем я храню до сих пор, – улыбается Антон. – На нем изображён святой князь Александр Невский, поэтому я храню его, как икону, уже третий год. И заканчивая материально-техническим обеспечением, средствами РЭБ и дронами.

Завершил беседу ветеран боевых действий Антон Воробьев уже традиционными пожеланиями на фронт братьям по оружию.

«Парни, помните, что вас всех ждут дома. Победа будет за нами! Наше дело правое!»

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»