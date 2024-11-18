«Снежный штаб» Ленобласти готов к непогоде

«Коммунальные службы готовы к уборке последствий непогоды: муниципалитетами подготовлено 1425 единиц спецтехники, задачу будут выполнять 3676 сотрудников. «Снежный штаб» круглосуточно принимает обращения жителей», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

К снегу готовятся и дорожники. В режиме реального времени ведется мониторинг ситуации на региональных автодорогах с помощью веб-камер, установленных на постах контроля метеоусловий. Ожидается гололедица, особенно в восточных районах региона. Областные дорожники подготовили противогололедные материалы. Водителей просят быть аккуратнее за рулем и обращаться на горячую линию Ленавтодора при необходимости уборки дорог: 8-812-660-46-47.

Также ожидается налипание мокрого снега на линии электропередачи. При авариях на электросетях можно обращаться на портал «Светлая страна».