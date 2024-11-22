В Ленобласти презентовали сборник произведений участников СВО
Грохот автоматных очередей, тугие хлопки миномётных разрывов, непоколебимый русский дух и непростой путь к Победе — в музее «Прорыв блокады Ленинграда» презентовали сборник «Чтобы знали» с рассказами и стихами участников СВО, созданный при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.
Рубрики: Общество
Среди авторов — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции, проживающие в Ленинградской области. В первом выпуске сборника представлены произведения Александра Смирнова, Андрея Краснобородько, Евгения Халамова и Сергея Мачинского.
2000 экземпляров книги передадут в библиотеки региональных учебных заведений. В планах у команды проекта — запустить конкурс произведений о специальной военной операции, а лучшие тексты включить во второй сборник.
Встречу в мемориале «Прорыв» посетили студенты Кировского политехнического техникума, а также участники поискового отряда «Память» и военно-патриотического клуба «Ратник».
Проект «Чтобы знали» реализует РОО «Десантное братство» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.
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