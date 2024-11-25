Коммунару — новый детсад

«Правительство Ленинградской области активно развивает социальный сектор Гатчинского района. За последний год мы ввели в эксплуатацию школу на 850 мест, детский сад, бизнес-инкубатор в Тайцах, студенческое общежитие для будущих педагогов, ФАП в Дивенском, спортивный комплекс и обновленный стадион «Спартак», — это говорит о том, что сегодня инфраструктурное развитие округа вышло на опережающие темпы. На этом не останавливаемся, продолжаем строительство четырех социальных учреждений и начинаем новый детский садик», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Детский сад рассчитан на девять групп дошкольного возраста. Для ребят откроются кружковые кабинеты, гимнастический и музыкальный зал, медицинский блок и собственный пищеблок.

Строительство детского сада будет выполнено по государственной программе «Современное образование Ленинградской области».