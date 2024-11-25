Совсем не игрушечное дело: открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка»

Участниками могут стать профессиональные производители игрушек, творческие коллективы, а также независимые авторы в возрасте старше 14 лет. Конкурс проводится в пяти номинациях: лучшая сюжетно-образная игрушка, настольная игра, техническая и технологическая игрушка, конструкторы и сборные модели, мультимедийный проект.

Вместе с номинацией каждому участнику предстоит выбрать одно или несколько тематических направлений для своего проекта: семья, духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века.

На первом этапе будут отобраны по 45 проектов в каждой номинации, авторы которых займутся созданием моделей игр или игрушек под руководством наставников. После народного онлайн-голосования и голосования детей на следующий этап пройдут по 15 проектов в каждой категории, их авторы создадут рабочие версии в мастерских компаний-партнеров.

Финал конкурса состоится в виде фестиваля детских игр в сентябре 2025 года. Эксперты, родители и дети смогут протестировать представленные игры и игрушки. Победителями станут до пяти проектов в каждой из номинаций — их запустят в массовое производство и реализацию через торговые сети.

Старт конкурса был объявлен на первом заседании Организационного комитета, которое прошло в Москве. В ходе встречи обсуждались цели и задачи конкурса, важность создания российских игрушек, отражающих нашу культуру и традиции. Были представлены планы по созданию реестра отечественных производителей игрушек и проведению психолого-педагогической экспертизы представленных проектов.

«Проект «Родная игрушка» – серьезное и важное дело, об этом говорит и поддержка Президента России Владимира Путина. Существует хорошая восточная мудрость: если хочешь навсегда победить своего врага, воспитай его детей. Мы не можем отдать воспитание наших детей кому-то другому, и это начинается с такой, казалось бы, “несерьезной” темы. Перед Организационным комитетом стоит совсем не игрушечная задача: не просто провести всероссийский конкурс и определить лучшую игрушку, но сделать так, чтобы она была у каждого ребенка в России», – отметил на заседании Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Сопредседателями Оргкомитета конкурса стали Советник Президента РФ Елена Ямпольская и Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов, а ответственным секретарем Оргкомитета назначен генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Кроме того, членами организационного комитета стали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр культуры РФ Ольга Любимова, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Директор Международного детского центра «Артек», председатель Всероссийского родительского комитета Константин Федоренко.

Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля. Подробно ознакомиться с условиями и подать свой проект можно на сайте.

Задать вопрос об условиях участия и механике проекта можно в телеграм-канале и по электронной почте igrushka@znanierussia.ru.