«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

«Одно из направлений работы «Единой России» – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив - один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

«Гражданские инициативы в первую очередь возникают из реальных потребностей и проблем, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Они являются мощным инструментом для решения социальных, экологических, экономических и других проблем на местном уровне. Поддерживая разнообразные проекты, жители Ленинградской области могут внести значительный вклад в улучшение качества жизни в своем регионе. Участие в конкурсе проектов дает возможность не только выразить свои идеи и предложения, но и влиять на будущее своей земли и людей. Поэтому призываю всех желающих активно принимать участие в этом важном процессе и работать над созданием позитивных изменений вокруг себя», — отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», – отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте https://sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.