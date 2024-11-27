Ещё две категории работодателей в Ленобласти хотят поддержать льготами

Законопроектом предлагается снизить с 1 января 2025 года налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, до 2% для налогоплательщиков, у которых количество работников-инвалидов составляет не менее 30% от средней численности работников, и до 1% для индивидуальных предпринимателей – участников специальной военной операции. В настоящее время ставка установлена в размере 6%.

По словам заместителя председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Елены Рогачевой, предлагаемые меры поддержат работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, а также тех, кто возвращается с СВО и возобновляет предпринимательскую деятельность.

Согласно данным УФНС по Ленинградской области под льготы подпадают 87 работодателей. Сумма поступлений налогов, взимаемых в связи с применением УСН, за 2023 год составила 10,7 млрд руб. Сумма выпадающих доходов составит менее 4,2 млн рублей (менее 0,039% от объема налоговых поступлений).

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала принять законопроект в первом чтении на ближайшем заседании областного парламента.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области