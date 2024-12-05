«Фронтовой обед-47»: история одной поездки «за ленточку»

С Ириной Позиненко мы встретились уже после этой поездки в волонтерском центре «ZOV Федотовой» в Гатчине: здесь расположен склад команды «Фронтовой обед-47», которой руководит Ирина. Семью Позиненко хорошо знают во всем Гатчинском районе. На фронте у Ирины и Алексея – сын Виктор, ушедший на СВО в самом ее начале. Но для этой супружеской пары и для всех ее многочисленных помощников все наши ребята, которые там, – сыновья, все – родные.

Как говорит Ирина, за время СВО люди очень сплотились и стараются помогать, чем могут. Участвуют целыми семьями: мамы, тети, сестры, отцы и даже дети... Всем миром собирают все, что нужно нашим воинам, ориентируясь на их запросы. Сами готовят домашние заготовки, супы, каши, сухофрукты, сладости. Женщины делают окопные свечи, вяжут носки, плетут маскировочные сети. Собирают одежду, обувь, бронежилеты, шлемы, квадрокоптеры.

Все собранное Ирина и Алексей регулярно отвозят «за ленточку» сами, в небольшом грузовичке, набивая машину под потолок. Едут вдвоем, сменяя друг друга за рулем в этой долгой, утомительной, а временами и просто опасной поездке.

Обед «Как у мамы»

Название «Фронтовой обед-47» появилось недавно, и в нем отразилась важная часть работы волонтеров, для которых все – свои, а своих, как известно, бросать нельзя. Особенно трепетно к фронтовому бытованию наших воинов относятся женщины, которые уверены: помимо традиционной «военной» помощи ребятам необходимо ощущение надежного и крепкого тыла. Им так нужно хотя бы иногда чувствовать домашнее тепло и материнскую заботу.

И наши женщины знают, как это сделать – ребят нужно побаловать вкусной горячей едой. Своими руками они делают домашние заготовки и сухие супы – вермишелевый, рассольник, грибной, рыбный, борщ. Всё это – исключительно из натуральных продуктов, собственноручно выращенных, высушенных и измельченных. А еще – мясные чипсы, каши и компоты, чай с травами, энергетические батончики и многое другое.

Для приготовления «фронтовых» сухих обедов волонтеры используют дегидратор и вакууматор, приобретенные с помощью прихожан дружественных храмов. Такие обеды, уже расфасованные по пакетам, можно положить в рюкзак или просто в карман, что очень важно и удобно для наших ребят. При необходимости смесь просто заливается кипятком. Но главное – это очень вкусно и по-домашнему. И ребятам фронтовые обеды очень нравятся. Они так и говорят, пробуя горячий борщ из Гатчины: «Как у мамы!»

7500 км и 13 «точек»

Уже трудно подсчитать, сколько раз Ирина и Алексей пересекали «ленточку» с гуманитарным грузом. Поездка в октябре оказалась самой длинной из всех – около двенадцати дней. Всего проехали 7500 километров, оставив груз в каждой из тринадцати запланированных точек маршрута – от Курска до Херсонской области. Как обычно, везли все, что необходимо ребятам по их заявкам. Вслед за грузовичком на фронт отправились «Нива», на которую собирали средства жители Сусанинского поселения, и отремонтированный УАЗ («буханка»).

- Денег на гостиницы особо не было, поэтому все время спали в машине, – рассказывает Ирина.

– Это, конечно, тяжело. Спим буквально по два-три часа, и едем дальше... Ехать надо быстро, по возможности без остановок, потому что вражеские дроны подстерегают на каждом шагу. Ходить тоже нужно осторожно – можно наткнуться на растяжку или просто на острый шип местной акации, который пробивает подошву любой толщины... Связь есть не всегда, иногда просто пропадает. Навигация не работает вообще. Ночью трудно понять, куда дорога ведет. На всем протяжении фронта огромное количество блокпостов, и везде нужно пройти проверку.

В Херсонскую область Ирина и Алексей приехали в конце октября.

- Днем здесь еще может быть тепло, а ночью уже мороз, а иногда и снег, – говорит Ирина. – Ребята в холоде, в грязи, в окопах. Помыться и согреться негде... Мы едем, вокруг поля, из полей задувает сильный холодный ветер. И у меня просто сердце замирает от мысли: а как вот так всю ночь пролежать в этой грязи, холоде и воде, насквозь мокрым и уставшим? А они ведь об этом, может, уже и не думают, точнее, уже просто не чувствуют: мокрый не мокрый, но надо как-то выжить. И не одну ночь так – ребята, бывает, по много суток не спят, болеют. Почему для них так важны окопные свечи, например? Они зажигают их по несколько штук во временном блиндаже, сбиваются вместе в кучку и греются или одежду сушат.

Солдатская уха и детские письма

На самую дальнюю точку маршрута, куда приехали Ирина и Алексей, мало кто добирается, кроме них. Как говорит Ирина, снабжение у ребят хорошее – есть все необходимое. Но бывает так, что не всегда машины с провизией или вещами вовремя доходят до пункта назначения: это война.

- Мы везем им домашнее, вкусное: квашеную капусту, огурчики соленые, салаты, – рассказывает Ирина. – На этот раз привезли особенный подарок – разнообразные специи, которые собирали и сушили своими руками наши женщины. Пожилые люди из гатчинской «Команды 60» передали ребятам чеснок – чтобы укрепляли иммунитет и меньше болели. Самое удивительное – у них там такой порядок, даже не веришь, что здесь мужчины живут. Мне кажется, наши мужчины умеют все – мастера на все руки. Сделать блиндаж, баню из чего угодно – легко!

...Одна из серьезных проблем – мыши и крысы в блиндаже. Это просто напасть какая-то! Они сжирают буквально все, вплоть до одежды, постельного белья, матрасов и спальников. Чтобы спасаться от грызунов, ребята заводят кошек. Их там много, и их там очень любят, относятся к ним как к маленьким детям. Отраву от мышей применять нельзя из-за животных. И наши девочки придумали средство от грызунов – «Мышегон», в состав которого входит мята. Мыши не любят этот запах. Такие пакетики с мятой можно положить в карман, рюкзак. А при простуде можно подышать для облегчения дыхания.

Как говорит Ирина, едва ли не самым ярким впечатлением в этой поездке стала... уха.

- Когда мы приехали, ребята предложили нам уху, – рассказывает она. – А мы голодные – летели без остановки, да и обратно надо быстро, чтобы вернуться до комендантского часа. Не удержались. Было безумно вкусно, мы даже не сразу поняли, что уху ребята из рыбных консервов приготовили. Там есть один мальчик, который в мирной жизни был поваром... И мы садимся есть эту уху, а перед глазами на стене – детские письма. Все стены в блиндаже заклеены письмами и рисунками от школьников. Они постоянно у ребят перед глазами. Эти письма их так согревают! Ребята говорят: «Ты понимаешь, нас же ждут дома...»

...На обратном пути заехали в Крым, чтобы немного отдохнуть и оттуда уже отправиться в обратный путь. Когда были уже в Крыму, из Улан-Уде позвонила мама Героя России. Попросила встретить в Ростове гуманитарный груз. И мы поехали в Ростов, забрали груз и отвезли его в Курск. Я была так счастлива, что смогла помочь!

Чем можно помочь?

В середине декабря Алексей и Ирина Позиненко снова отправляются в путь, и уже идет сбор необходимого. Пока мы разговаривали с Ириной, в волонтерский центр подходили люди с гуманитарной помощью. Крупы, сладости, печенье, домашние сухарики, сухофрукты, яблочные чипсы... Помимо основного груза, готовятся специальные новогодние подарочки – шоколад ручной работы с орехами и цукатами, который волонтеры делают своими руками.

Присоединяйтесь к команде «Фронтовой обед-47»! Присоединяйтесь к команде «Фронтовой обед 47»! Овощи, фрукты, крупы и другие продукты для приготовления домашних обедов, финансовая помощь — все это даст возможность продолжать такую важную и добрую работу для наших ребят на передовой.

Узнать подробности и новости можно в группе ВКонтакте «Фронтовой обед-47» (https://vk.com/id33153364). Тел.: +7(981)7669935 (Ирина), +7(911)1192578 (Алексей). Гуманитарную помощь можно принести в Центр волонтеров по адресу: Гатчина, ул. Киргетова, д.8.

Юлия Лысанюк