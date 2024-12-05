Общественники проверят состояние памятников

В рабочую группу вошли не только члены Общественной палаты, но и депутаты округа, представители совета ветеранов. Для осмотра предложены памятники Великой Отечественной войны из официального перечня, в котором указаны статус, вид, категория, наименование и расположение объекта.

С нетерпением ждем результата общественной проверки. А пока заглянем в архив «Гатчинской правды» и освежим в памяти историю 10-летней давности.

В 2015 году, в честь 70-летия Победы, в «Гатчинской правде» публиковался подробный ежемесячный обзор и анализ состояния памятников Великой Отечественной войны по поселениям. Эта рубрика называлась «Навеки в памяти народной», она посвящалась героям войны и людям, которые заботятся о благоустройстве памятников воинской славы, вносят в это благородное дело свою посильную лепту.

Вот что писала наша газета: «Никто не забыт – ничто не забыто» – по-иному вникаешь в эту фразу, когда стоишь у мемориальной плиты. Там, где порядок – сердце радуется, а где плита поросла мхом – сжимается от боли. А как бы хотелось, чтобы в год 70-летия Великой Победы не остался без внимания ни один фронтовик, в том числе ушедший из жизни и захороненный в братской могиле.

За десять лет количество памятников военной истории увеличилось. Теперь, вместе с новыми объектами, в официальном списке 143 памятника. В ходе подготовки к празднованию юбилея Победы их состояние проверят специальные службы и общественники, чтобы своевременно провести ремонт и благоустройство, и не только народными силами, но, возможно, и с бюджетным участием.

Но это опять не полный перечень! Так, к примеру, в официальном списке 2024 года на территории Веревского поселения, как и десять лет назад, не указан памятный знак герою Великой Отечественной войны М.В. Кутышеву, установленный в д. Малое Верево, памятник Герою Советского Союза А.С. Мнацаканову, установленный в д. Вайялово, четыре дота Красногвардейского укрепрайона. Нужно отдать должное, независимо от категории и наличия официальных шефов, у этих памятников-дотов регулярно поддерживается порядок. В канун памятных дат добровольцы убирают мусор, очищают стены. Общественные организации проводят здесь дни памяти, молитвой поминают погибших героев и возлагают венки.

Памятники воинской славы Таицкого поселения десять лет назад вообще не попали в официальный список, утвержденный в 2014 году районной администрацией, но, тем не менее, находились в поле зрения таицкой администрации. Содержать в порядке братские захоронения помогали и местные предприниматели. Мы нашли тогда в Таицком поселении шесть памятников военной истории, среди них три дота. Причем, об одном из них мы узнали благодаря нашим читателям. Сейчас в списке – только братское захоронение в п. Тайцы.

Все памятники воинской славы, над которыми официально шефствует администрация Кобринского поселения, федерального значения. Это четыре братских могилы в пос. Меньково, Карташевская, Кобринское и с. Воскресенское, которые также включены в каталог «Объекты культурного наследия народов РФ» и список памятников воинской славы Гатчинского района. Однако высокий статус памятных мест не значит, что для их реконструкции и благоустройства направляются «высокие» бюджетные средства. На деньги же самого сельского поселения можно проводить только мелкий ремонт, чем здесь регулярно и занимаются.

К 70-летию Победы местная администрация и предприниматели поселения установили новые плиты с именами героев на братском захоронении в Кобринском, обновили отдельные элементы памятника в Карташевской, установили ограждение на братском захоронении в Воскресенском, выполнили благоустройство в Меньково. Стало чисто и аккуратно, но памятники воинской славы в Кобринском поселении, как и большинство по всей стране, были построены около

60 лет назад из недолговечных материалов и скоро потребуют ответственного решения – их нужно или полностью реконструировать, или строить новые.

Сейчас в официальном списке памятников военной истории на территории Кобринского поселения учтено несколько новых объектов, но по-прежнему не значится ЖБОТ (железобетонная огневая точка) за деревней Пижма. Он находится примерно в 400 м западнее деревни, в поле. ЖБОТ был построен в 1941 году и входил в состав Красногвардейского укрепленного района. Здесь героически держали оборону бойцы 1-й роты 267-го ОПАБ.

В настоящее время активисты Общественной палаты Гатчинского района объезжают всю территорию и составляют акт общего осмотра памятников военной истории, где указывают состояние территории, информационной надписи, перечисляют дефекты с приложением фотофиксации.

И, возможно, сейчас самое время собрать в один официальный каталог все памятники, чтобы никого не обойти вниманием.

С помощью неравнодушных людей десять лет назад редакции удалось найти и описать множество заброшенных фортификационных сооружений, вернуть имя капитану Желтому (в названии улицы была допущена ошибка в фамилии) и доту Демина (размещая информационную табличку, этот дот перепутали с дотом Карпова).

Мы продолжаем поиск забытых и неучтенных памятников – пишите в нашу газету, и тогда, возможно, они вновь обретут достойный вид и новых шефов. Пускай не официальных, но настоящих.

Татьяна Можаева