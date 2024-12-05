Поддержка инвалидов через социальные практики в Ленобласти

На сессии были затронуты вопросы социального обслуживания интернатов, социально-бытовой адаптации инвалидов через социальное предпринимательство, обеспечение техническими средствами реабилитации.

Примером социального предпринимательства стал проект «Заботливого кафе», созданного на базе Кировского дома реабилитационного проживания.

Участники отметили, что для дальнейшего развития социальных услуг важен индивидуальный подход и вовлечение бизнес-сообщества трудоустройство людей с инвалидностью.

«Люди с инвалидностью сталкиваются с особыми вызовами, и наша задача — быть всегда рядом, заботиться, поддерживать, не только реагировать на вызовы времени, но и предугадывать их, быть открытыми к новым идеям и подходам в нашей работе. Мы видим большой потенциал в интеграции инвалидов в социальную жизнь через трудоустройство» — подчеркнула председатель комитета по соцзащите Анастасия Толмачева.