Праздники — без аварий

«На заседании отопительного штаба мы обсудили усиление работы в новогодние праздники и проведение первоочередных профилактических мер по обеспечению надежного тепло- и электроснабжения. Обращаем внимание собственников участков рядом с охранными зонами линий электропередач на наличие сухих и больных деревьев, которые несут потенциальную опасность для линий электропередач при неблагоприятной погоде. Проводим проверки и контролируем ситуацию, чтобы не допустить падения деревьев на ЛЭП», — подчеркнул председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов.

Комитет по ТЭК завершил прием заявок на капитальный ремонт объектов теплоснабжения на 2025 год. В лидерах по числу представленных объектов — Подпорожский район. Для получения субсидии каждому проекту — от сетей до котельных — необходимо пройти госэкспертизу. Следующий отбор объявят в первом квартале 2025 года.

В 2024 году в регионе по госпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» заменено около 10 тысяч метров теплосетей, проведены работы более чем на 50 котельных.