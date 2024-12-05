Танго смелости: бал юных пожарных в День добровольца

В целях сохранения и приумножения лучших традиций, формирования духовно-нравственных качеств и эстетического воспитания участников детского движения «Юный пожарный» ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС» был организован Бал дружин «Юный пожарный». Это мероприятие уже стало традицией, в этом году темой бала был танец танго.

При подготовке к конкурсу наставники совместно с ребятами ставили танцевальный номер и оттачивали его до совершенства. Танцевальный номер состоял из совместного выступления наставников — инспектора ОНДиПР Гатчинского района Натальи Зелинской и сотрудника 42 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергея Малахова, а также ребят из Гатчинской дружины юных пожарных.

В конкурсе приняли участие 12 команд из разных районов Ленинградской области. Ярким моментом конкурса стало награждение лучших команд. Лучшей парой Бала дружин были признаны ребята из Гатчинского района, они получили ценные подарки.

День добровольца напомнил всем нам о том, что доброта, смелость и готовность помочь — это качества, которые ценятся превыше всего.

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области