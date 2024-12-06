Ленобласть благодарит детей за их добрые сердца

В Год семьи конкурс посвящен домашним животным и семейным ценностям. На конкурс принимались фотографии с эссе о питомцах. Рассказы победителей будут выпущены отдельным литературным сборником.

На конкурс «Мой питомец – часть семьи» поступило 682 творческих работы. Жюри выбрало 10 победителей в трех возрастных категориях и в специальных номинациях.

Организаторы – управление ветеринарии Ленинградской области при поддержке партнеров: АНО «Огонек добра», «Центр Ладога», партии «Единая Россия».

Всего за время проведения творческих конкурсов управления ветеринарии в рамках программы «Мы в ответе за тех, кого приручили» с 2021 года в них приняло участие более 4 тысяч детей.

Победители 2024 года:

В возрастной категории от 7 до 10 лет: Коротких Константин, 8 лет, г. Шлиссельбург.

В возрастной категории от 11 до 14 лет: Лисицын Сергей, 14 лет, г. Кириши.

В возрастной категории от 15 до 18 лет: Барканов Филипп, 15 лет, г. Выборг.

Спецприз начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Леонида Кротова: Лисовский Роман, 12 лет, г. Сосново.

Спецприз в номинации «Лучшее эссе»: Базыкин Александр, 8 лет, г. Большая Вруда.

Спецприз в номинации «Сильные духом»: Параева Софья, 14 лет, г. Пикалево.

Спецприз пресс-службы, номинация «Креативное фото»: Лунина Елена, 12 лет, г. Выборг.

Спецприз партнера конкурса «Огонек Добра»: Хассан Диана, 7 лет, г. Луга.

Спецприз партнера конкурса «Центр Ладога»: Бродягин Игорь, 7 лет, г. Шлиссельбург.

Спецприз партнера конкурса - партии «Единая Россия»: Горпинич Богдан, 12 лет, п. Сиверский.