Прямая линия МФЦ и Управления ветеринарии – о животных

В предстоящем прямом эфире «Директор МФЦ – на связи!», который пройдет 9 декабря, в 15.00, на связи с жителями региона будут директор областного МФЦ Сергей Есипов и начальник Управления ветеринарии региона Леонид Кротов.

Речь, в частности, пойдет об обязательной регистрации, которая вводится с 1 января 2025 года на территории региона, сервисе по подбору животных из приютов «Мы в ответе за тех, кого приручили…», а также о проведении совместных акций по оказанию помощи безнадзорным животным из приютов.

Напомним, до конца декабря в Ленинградской области проходит акция «Сытый Новый год» - жители региона могут передать в любой МФЦ или горветстанцию сухой корм для приютов с безнадзорными животными. по сбору корма для животных в приютах.

Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице МФЦ «ВКонтакте» - выпуск можно посмотреть в прямом эфире по ссылке или в записи. Вопросы можно задать через комментарии во время прямой трансляции, позвонив по телефону 8 (812) 775-47-78, отправив комментарий или сообщение непосредственно в эфир или в чат Telegram @directormfc ( +7 931 303-36-75).