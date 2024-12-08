Чтобы не путали Безухова с Обломовым: как воспитать личность через литературу?

Победный реванш

Гатчинский девятиклассник Артем Исмаилов стал победителем XI международной независимой литературной премии «Глаголица» – авторитетного конкурса юных талантов в области литературы, журналистики и художественных переводов. Имя участника из Гатчины впервые прозвучало на церемонии награждения в Казани – Артем вошел в число тринадцати победителей со всего мира.

В этом году премия «Глаголица» проводилась в 11-й раз. Это один из самых престижных и авторитетных международных литературных конкурсов для авторов от 10 до 17 лет – юных писателей, поэтов, переводчиков и эссеистов. Конкурс дает возможность попробовать свои силы в большой литературе, познакомиться с признанными мастерами слова, совершенствовать родной язык. В состав жюри входят современные писатели – Виктор Лунин, Сергей Махотин, Нина Дашевская, Евгения Пастернак и другие.

В этом сезоне на конкурс было подано 2688 работ из 31 страны мира. В финал вышли более сотни человек, в том числе юные авторы из Франции, США, Италии, Турции, Греции, Молдавии, Узбекистана и Казахстана. Ученик 91 класса Гатчинского лицея № 3 Артем Исмаилов вошел в число финалистов и отправился в Казань бороться за главный приз – статуэтку Хрустальную сову. По итогам финального отбора он стал победителем в номинации «Художественные переводы». Причем это уже не первый опыт участия гатчинского школьника в конкурсе такого уровня: в прошлом году Артем Исмаилов стал финалистом «Глаголицы».

- В восьмом классе мой классный руководитель, преподаватель русского языка и литературы Наталья Юрьевна Корнеева предложила мне принять участие в «Глаголице», – рассказывает Артем. – Там было довольно много разных номинаций, но ближе всего мне показалась номинация «Художественные переводы», потому что я достаточно неплохо знаю английский, и мне интереснее всего было принять участие именно там. Соответственно, я перевел текст и отправил его на конкурс.

- Что переводил?

- Это был небольшой малоизвестный рассказ британской писательницы Сью Куинн, который назывался «Веская причина». Мне было важно, чтобы раньше его никто не переводил. Попал сначала в лонг-лист – длинный список авторов, понравившихся жюри, а потом в шорт-лист (короткий список). Это означало, что я еду на финал в Казань. Там я встретился со многими интересными людьми, довольно неплохо себя проявил, но победить не смог – волновался, и были участники явно сильнее меня.

- То есть в этом году ты решил взять реванш?

- Можно и так сказать. В этом году я снова принял участие в «Глаголице» как переводчик, в той же номинации, но выбрал уже другой текст – рассказ Дэвида Гардинера «Клавесин». Он был значительно «тяжелее», так как мой уровень английского повысился, и нужно было поднимать планку, что логично. Я опять попал сначала в длинный список, затем в короткий и снова полетел в Казань на финал. Встретил там много знакомых лиц, чувствовал себя уже увереннее и в итоге одержал победу в своей номинации и взял Хрустальную сову!

- Как проходил финал, что от тебя требовалось?

- Ну, помимо того, что я хорошо перевел текст, нужно было продемонстрировать свои навыки переводчика во время пяти-дневной литературной смены. Мы переводили небольшие рассказы, тексты, которые предлагала наш преподаватель и член жюри – переводчик англоязычной прозы и драматургии, лауреат престижных российских и зарубежных литературных премий Ольга Александровна Варшавер. Также мы обсуждали тексты других финалистов и выполняли задания, связанные с художественными переводами. Кто лучше справился с поставленными задачами, тот и победил.

Как пояснил Артем, залогом победы в литературном конкурсе стало не только хорошее знание английского, но и русского языка:

- Я бы даже сказал, что английский знать надо, но необязательно отлично. Переводчик должен, в первую очередь, хорошо владеть русским языком. На уроке английского ты переводишь дословно, и, если знать лексику и грамматику, это несложно. А в художественном переводе ты должен еще сохранить общий авторский стиль, идею и передать их русскоязычному читателю. И там уже нужно подбирать где-то контекстные синонимы, где-то менять полностью конструкцию всего предложения, чтобы это звучало на русском.

Профессионализм учителя и поддержка семьи

Триумфу гатчинского девятиклассника на международном конкурсе предшествовала серьезная работа – вместе с классным руководителем и наставником, учителем русской словесности лицея № 3 Натальей Юрьевной Корнеевой.

- Мы готовились к участию в конкурсе. В этой работе нужно было все знания из области русской литературы и лингвистики соотносить с другим языком. Это очень интересно. Конечно, я подключалась к редактуре переводов Артема, особенно в прошлом году, а в этом году я с ним не согласилась, – призналась Наталья Юрьевна. – Мы поспорили по поводу знаков препинания, и еще был один интересный нюанс. Меня саму увлек перевод этого текста (когда-то я сдавала кандидатский минимум по английскому), и мне показалось, что Артем перевел диалог с ошибками. Но, как выяснилось, здесь-то и кроется «изюминка»: один из собеседников в рассказе говорит с итальянским акцентом, коверкая английский, Тёма это уловил и отстоял свою позицию. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Но орфографию и пунктуацию в художественном переводе мы отточили.

- Почему вы выбрали Артема для участия в «Глаголице»?

- Наверное, интуитивно. Когда общаешься с детьми постоянно, видишь отдачу на уроках, подспудно анализируешь их потенциал. Кроме того, работать над конкурсным текстом надо было летом, и вот Артем – один из тех ребят, которые готовы заниматься делом, несмотря на каникулы. Мое предложение также нашло отклик у мамы Артема, Марии Евгеньевны. Семье Исмаиловых адресую искренние слова благодарности за поддержку и воспитание сына. Еще хотелось бы отметить, что Артем – призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, участник регионального этапа олимпиады по литературе (Артему не хватило всего полбалла до статуса призера). В прошлом году это был первый опыт его выступления на региональном уровне, в этом учебном году мы готовимся его повторить и, надеюсь, более успешно.

Когда игра стоит свеч

…Торжественная церемония награждения победителей премии «Глаголица» состоялась 18 ноября в Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Домой Артем Исмаилов привез не только Хрустальную сову, дипломы и подарки (книги от Российской государственной детской библиотеки, планшет), но и Альманах № 11 международной литературной премии «Глаголица», в котором напечатан его перевод рассказа Дэвида Гардинера «Клавесин» – рядом с оригиналом.

Характерно, что сам победитель гуманитарием себя не считает. Он успешно учится в физико-математическом классе лицея, но ему интересно развиваться в разных направлениях. Артем любит читать – помимо школьной программы предпочитает приключенческие рассказы современных авторов. Возможно, станет переводчиком, но пока это только предположение. В финале «Глаголицы» в номинации «Художественные переводы» Артем попал в тройку лидеров и, по мнению авторитетного жюри, опередил соперников с большим отрывом, обойдя всех в плане мас-терства.

Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров «Глаголицы» наряду с Москвой, Татарстаном, Новосибирской, Нижегородской, Тюменской, Московской и другими областями. Помимо гатчинского девятиклассника, среди победителей премии из Ленобласти – уроженец Выборга, студент первого курса филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Бернштейн.

По словам Артема Исмаилова, процесс участия в таком престижном конкурсе – непростой, но очень интересный:

- Мне понравилось! Конечно, моментами было тяжело, но, мне кажется, игра стоила свеч.

Призёр конкурса МГУ

Учитель словесности Гатчинского лицея № 3 Наталья Корнеева подготовила многих призеров и победителей олимпиад и конкурсов различного уровня. Один из любимых жанров учителя – поэзия, отсюда и успехи воспитанников в декламации.

Ученица 61 класса лицея № 3 Тая Журавлёва – призер II степени музыкально-поэтического конкурса «Любимые пушкинские строки», проводимого филологическим факультетом МГУ

им. Ломоносова при поддержке Российской академии образования. На конкурсе Тая читала пролог к поэме Пушкина «Руслан и Людмила» – бессмертное «У Лукоморья дуб зелёный…».

- Наталья Юрьевна, чем обусловлен такой выбор? С такими популярными стихами, наверное, тяжело выступать на конкурсе…

- Мы с Таей вместе выбрали пролог и обыграли его. Здесь все просто: во дворе нашего лицея есть и дуб, и кот ученый на цепи. Для участия в конкурсе нужно было записать видео, и мы шлифовали каждый жест,

мимику, дикцию, выверяли все паузы. Честно говоря, я не ожидала призового места в таком престижном конкурсе главного университета страны, но это абсолютно заслуженно. Члены жюри, видимо, поняли, что Тая прочувствовала произведение, так что награда нашла героя.

…В таком серьезном конкурсе чтецов Тая участвовала впервые, но вообще состязания декламаторов для нее привычны со времен начальной школы. А потом в пятом классе Наталья Юрьевна заметила ее талант и посоветовала участвовать в более масштабных конкурсах. Вместе с одноклассниками под руководством Натальи Юрьевны Тая инсценировала басню И.А. Крылова «Кот и повар». Ребята заняли первое место в школе, приняли участие в международном фестивале детского и юношеского творчества «Звёзды нового века» и стали лауреатами первой степени. Также Тая Журавлева участвовала в муниципальном конкурсе в преддверии Дня Победы – читала проникновенное стихотворение Э. Асадова.

- Тая очень хорошо читает стихи и не только на видео, но и на сцене, хотя, конечно, каждый раз волнуется, – говорит Наталья Юрьевна. – Но делает все правильно, жесты, интонация – все выверено, так, как мы с ней отрепетировали. Тая очень скромная. Она стала абсолютным победителем школьной олимпиады по русскому языку и призером по литературе. Несмотря на то, что она тоже учится в физико-математическом классе лицея, ей близки русский язык и искусство слова…

За подготовку лауреата музыкально-поэтического конкурса «Любимые пушкинские строки» Наталья Корнеева получила благодарность от декана филологического факультета МГУ. И это – очередная награда в копилку достижений учителя, которых не счесть.

Почему нельзя сесть на парту?

Наталья Юрьевна – учитель русского языка и литературы высшей квалификации, ученый. Ее педагогический стаж – 32 года, большую часть из которых она посвятила школе в Мурманской области, а с 2021 года живет и работает в Гатчине – в лицее

№ 3. Дидактические материалы и научные труды Натальи Корнеевой размещены в методических и научных журналах «Мир образования – образование в мире», «Филологические науки», «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития», «Исследовательская и проектная деятельность в школе», «Наука и современность» и других. В числе ее наград – благодарственное письмо Комитета по делам национальностей Государственной думы РФ «За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в сохранение и развитие родных языков народов России», три почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, благодарности руководства Мурманской области, медаль «Почетный педагог России» и многие другие.

По теме диссертационного исследования Натальи Корнеевой «Формирование российской гражданской идентичности старших подростков в учебной деятельности» опубликовано десять научных статей. Высокая результативность работы позволила ей дважды стать победителем конкурсного отбора лучших учителей Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Ученики Натальи Корнеевой блестяще сдают государственные экзамены по русскому и литературе. Ей приходилось учить самых разных детей, включая воспитанников элитной школы Петербурга и правнучку любимой учительницы российского президента Веры Дмитриевны Гуревич.

- Наталья Юрьевна, ваши регалии перечислять можно долго, и напрашивается вопрос: почему вы выбрали преподавание в школе, а не в вузе?

- Я преподавала в вузе, когда училась в аспирантуре: три года читала лекции студентам. Но осталась в школе, потому что я филолог, аспирантуру же окончила по специальности «Образование и педагогические науки» и тему диссертации рассматривала через призму уроков литературы и литературного образования. Мне близка концепция

Е.Н. Ильина, который считал, что через уроки литературы, через литературное творчество мы воспитываем детей.

- Значит, вы в первую очередь – учитель?

- Я, в первую очередь, филолог. Да, могу читать курс русского языка и литературы студентам. И педагогику могу читать, и методику преподавания словесности. Но так сложилось, что сразу после окончания аспирантуры я возглавила школу, в которой на тот момент отработала более 20 лет. Все решилось само собой: осталась в школе. Сложно, конечно, совмещать руководящую должность и преподавание, но возможно. А еще интересно. Почему?

Если беру детей с пятого класса и ращу их, то на выходе получаю тот результат, который заслуживает внимания. Появляется гордость не только за высокие результаты детей, но и за учреждение, которым руководишь.

- То есть вам нравится процесс – из маленького человека вырастить грамотную, начитанную личность?

- Абсолютно верно. А со студентами своя специфика. Да, там у меня оставалось больше времени: прочитала лекции – и все, потом только зачеты принять. И предполагалось, что в высшую школу приходят люди априори заинтересованные… Но мне было больно слушать некоторых студентов: они не знали идеологии романа Достоевского «Преступление и наказание». Путали Пьера Безухова и Илью Обломова. Когда я иллюстрировала анафору на примере стихотворения К. Симонова «Жди меня», они не понимали, о чем речь – кто такой Симонов, и что это за стихотворение. В общем, я как-то болезненно переживала все эти незнания, поэтому сначала остановилась исключительно на педагогике – читала курс педагогики, свои авторские курсы, которые обязана была разработать для допуска к защите диссертации, и, в конце концов, сделала вывод: мое место в школе. Хотя я с благодарностью вспоминаю своих наставников в аспирантуре: доктора педагогических наук, профессора Д.Г. Левитеса, кандидатов педагогических наук В.Э. Черника и О.К. Дмитриеву. Общаемся и сейчас, несмотря на разделяющее нас расстояние.

- Как по-вашему изменились дети за последние годы?

- Дети, к сожалению, меняются, и не в лучшую сторону: клиповое мышление, нежелание читать, пассивность… И все же есть интересующиеся ребята. Яркие примеры – Артем и Тая. И в моем матклассе есть талантливые мальчишки, которым интересно все, и русский язык – не исключение.

- А как привить любовь к чтению?

- Инструментов много, но у меня свои секреты. Мои ученики читают. Не все и не всё, конечно, но, по крайней мере, представление о сюжетной линии, композиции, о действующих лицах имеют. И плюс ко всему у меня прозрачные выкладки на уроках, наглядности много.

- А как вы оцениваете уровень русского языка у подрастающего поколения?

- Вы знаете, безграмотная речь – это бич нашего времени. Меня, например, дети спрашивают: «Можно я сяду на последнюю парту? А на первую?» Я говорю: «Категорически нет». Как, почему? Потому что сесть можно ЗА парту, а не НА. И прийти «со школы» нельзя – только «из школы». И это еще «цветочки».

- Зато сложность ЕГЭ по русскому, говорят, повышается с каждым годом…

- Однако на культуре речи это, к несчастью, не отражается. Единому государственному экзамену уже более 20 лет, и все это время я являюсь экспертом ЕГЭ по русскому языку. Стояла у истоков, как говорится. В этом году экзамен будет как никогда сложный, дальше – больше, поэтому своих десятиклассников уже начала прицельно готовить к итоговой аттестации. Чем ближе результат к 100 баллам, тем жестче «штрафные санкции». Надо учитывать эти факторы уже сейчас.

- Вы часто отступаете от школьной программы по литературе?

- Изучать литературу – это значит воспитывать ею, не уходя, конечно, от нее как учебного предмета. Всегда хочется дать детям больше, чем подразумевает учебник. Я очень люблю поэзию Эдуарда Асадова, Андрея Дементьева, много цитирую наизусть. Предлагаю «Письма о добром и прекрасном» академика Д.С. Лихачева, чтобы дети прочитали и хотя бы знали, что это был за человек. Но и в рамках школьной программы есть что почитать! Почему я всегда брала десятые-одиннадцатые классы? Потому что скучаю без Толстого, Тургенева, Гончарова, много цитирую из романа «Мастер и Маргарита» Булгакова – книги, сформировавшей мой внутренний мир. И хочется всем этим богатством поделиться с ребятами.

- А с физмат-классами у вас не возникает конфликта физиков и лириков?

- А с чего, спрашивается, он должен возникать? Я математик-программист по первому образованию. Я начала работать в школе в 1992 году учителем математики и информатики, но быстро переквалифицировалась в филологи… Собственно, началось все с того, что я написала для своей коллеги компьютерную программу по литературе, потом еще одну по русскому языку, погрузилась в словесность. Затем с легкостью поступила на филфак и с легкостью его окончила. Не помешало ни замужество, ни рождение дочери. Стала плотно заниматься филологией, и так началось мое становление как учителя русского языка и литературы.

- Наталья Юрьевна, вы согласны с утверждением, что учитель – это благодарная профессия?

- Безусловно. У меня очень много благодарных учеников, которые шлют душевные письма, поздравления. Причем иногда совершенно против ожиданий! Например, один из моих учеников, который окончил школу с единственной четверкой по моему предмету – по русскому языку. Парень не получил медаль, но, зная мою принципиальность, не обиделся и до сих пор дважды в год стабильно присылает мне поздравления – в день моего рождения и в День учителя. Я по нему календарь могу сверять. И всегда пишет очень добрые слова и пожелания.

Что касается самой профессии… У меня очень много детей, которых интересно учить, а это главное. Пусть они никогда не станут филологами, но заниматься с ними русской словесностью, наблюдать, как они развиваются, в том числе и благодаря нашим урокам, – вот настоящая награда для учителя.

Беседовала Екатерина Дзюба