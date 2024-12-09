День героя в школе №9

В истории Гатчинской школы №9 есть человек, встреча с которым в этот день стала традиционной. Это выпускник «девятки», Герой России, полковник запаса, проходивший службу на многих важных для Отечества рубежах, Вячеслав Владимирович Сивко. Встречи с ним всегда интересны и познавательны для ребят не только потому, что он потрясающий рассказчик. Вячеслав Владимирович всегда выстраивает разговор в форме диалога, когда школьники любого возраста (а были приглашены в актовый зал школы ученики 7-11 классов) могут задать все интересующие вопросы.

Ежегодно эти вопросы носят актуальный характер, и выпускник школы делится опытом, секретами воинской службы и кадетской жизни, дает советы, так необходимые подросткам для самоопределения, становления личности, формирования гражданской позиции и чувства ответственности, долга и чести.

Вместе с Вячеславом Владимировичем в гости к старшеклассникам пришел и бывший директор школы Валерий Николаевич Лунев, награжденный в этом году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1970-80-хх годах он вел физику у будущего Героя России, о чем оба с удовольствием вспоминали на встрече с ребятами.

В числе приглашенных на торжественное мероприятие был и Почетный гражданин города Гатчины, в прошлом депутат многих созывов, заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Иванович Назаров, который ведет многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи. Юрий Иванович частый гость во многих образовательных учреждениях города и округа, неоднократно вместе с коллегами организовывал и проводил мероприятия и акции для подрастающего поколения, в том числе и для наших ребят. Вот и в этот раз именно он стал инициатором приглашения почетных гостей праздника вместе с еще одним участником Гатчинского морского собрания, капитаном 1 ранга Анатолием Ивановичем Тарасовым.

Старшеклассники не только прониклись темой мероприятия, пережив вместе с гостями мгновения гордости за известных и безымянных героев, но и оставили в памяти рассказы наших гостей, прониклись песнями афганской и чеченской военных кампаний, а также еще одного гостя, педагога дополнительного образования М. Бизяева, исполнившего авторскую песню под аккомпанемент гитары.

Спасибо за памятные впечатления. Благодарим всех причастных к организации и проведению праздника. Уверены, что традиция не будет утеряна, и в будущем году мы обязательно встретимся снова.

Светлана Кузнецова, учитель Гатчинской школы № 9