«Елка желаний» приходит в Ленобласть

«У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали «Ёлку желаний»», — отметил губернатор Ленобласти.

Открытки с желаниями детишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном «Манеже».

Старт акции «Ёлка желаний» дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых.

Ленинградская «Ёлка желаний» стартует уже завтра — в этом году «добрым волшебникам» предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий.

Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.