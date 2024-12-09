«Елка желаний» приходит в Ленобласть
Александр Дрозденко исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры. Дети мечтают о конструкторе и экскурсии на кондитерскую фабрику.
«У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали «Ёлку желаний»», — отметил губернатор Ленобласти.
Открытки с желаниями детишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, губернатор снял с новогодней ёлки в столичном «Манеже».
Старт акции «Ёлка желаний» дал Президент России Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря, организаторами выступают Росмолодёжь.Добро и Движение Первых.
Ленинградская «Ёлка желаний» стартует уже завтра — в этом году «добрым волшебникам» предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий.
Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.