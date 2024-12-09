Геннадий Ли: богатырь и интеллектуал

Биография нашего земляка насыщена интересными событиями и преодолением трудностей на жизненном пути. Куда там супергеройским голливудским фильмам! Не все рождаются богатырями с выдающимися природными данными. Кто-то, как Геннадий Семёнович, долго и упорно идет к успехам и победам благодаря морально-волевым качествам.

Геннадий Семёнович появился на свет в 1940 году в городе Кызылорда в Казахстане. В 10 лет после поездки с отцом на Камчатку заболел скарлатиной, неделю находился в летаргическом сне, а, когда очнулся, выяснилось, что отказали ноги. Мать учила ослабевшего мальчика ходить заново. В целом парнишка учился хорошо, "пятерки" были по всем предметам, кроме русского языка и литературы, но с физкультурой долгое время были проблемы.

По окончании школы у Геннадия произошло судьбоносное знакомство со спортсменом Владимиром Тяном. Они серьезно увлеклись тяжелой атлетикой, встав у её истоков в Кызылорде. В 1960 году Геннадий поступает в Казахский государственный университет, по его окончании работает в прокуратуре, позже - 20 лет адвокатской практики в Кызылординской областной коллегии адвокатов. Друзья продолжают усиленно тренироваться, и в 1963 году Геннадий выполняет норматив мастера спорта СССР.

В Кингисепп Геннадий Ли с семьей переезжает в 1995 году по предложению дочери. И здесь знакомится с ещё одним легендарным тяжелоатлетом, Анатолием Патрино, который предлагает нашему герою заняться пауэрлифтингом. В 2009 году атлеты едут на Чемпионат России, где Геннадий занимает 1 место, устанавливая рекорд в сумме троеборья 270 кг. В 2018 году поднимает этот рекорд России до 285 кг, а в 2019 - до 295 кг. На чемпионатах Европы и мира в Швеции (2018 - 2019) занимает 2 и 3 места. И все последующие годы - только победы и высокие места на призовом подиуме.

И вот в ноябре этого года свершилось восхождение нашего спортсмена на спортивный Олимп. 14 ноября 2024 года он занимает 3 место на Чемпионате Мира по пауэрлифтингу в Москве среди ветеранов старше 40 лет, а в категории 80+ становится чемпионом мира.

На наш вопрос, как прийти к такому высокому результату, Геннадий Семёнович ответил просто и емко: "Отдаваться любимому виду спорта полностью, но при этом не навредить себе".

Тренируется легендарный спортсмен в Кингисеппе в клубе "Атлет" и, пользуясь случаем, выражает благодарность администрации клуба за уважительное отношение и поддержку.

Посещение тренировок стало для него образом жизни. Но чемпион уверен, что главная сила человека - не в мышцах, а в правильных, стройных мыслях. Спорт должен быть умным, - считает наш герой.

Конечно же, у любого спортсмена должны быть понимание и поддержка со стороны семьи. Главным другом и спутником по жизни у Геннадия Семёновича является супруга Римма Владимировна. Для дочери, двух внуков и двух правнуков Геннадий - настоящий образец для подражания. Дочь занимается йогой, старшая внучка - фитнесом, правнучка танцует в балете Аллы Духовой, правнук - футболист. Геннадий Семёнович обожает трудиться на любимой даче, занимается там строительными работами, гордится хорошими урожаями на огороде. Рекордсмен мира признался, что он совершенно простой человек.

Молодому поколению Геннадий Ли желает вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, больше бывать на свежем воздухе, уважать родителей и любить Родину. А мы желаем Геннадию Семёновичу здоровья и спортивного долголетия!

Владислава Гусарова

Фото: архив Геннадия Ли