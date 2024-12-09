Команда 47 — лидер премии #МЫВМЕСТЕ

«Ленинградская область всегда была и остается территорией добрых дел и взаимной поддержки. Сегодня мы в очередной раз это доказали», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Эксперты премии оценивали комплексные системные программы поддержки некоммерческого сектора, благотворительности, волонтерства, реализуемые правительством региона.

Число жителей региона, участвующих в благотворительных и волонтёрских инициативах, превысило 38 тысяч человек, а организаторов добровольческой деятельности — более тысячи человек. На территории области открыто 15 центров общественного развития «Добро.Центр», зарегистрировано более 2200 НКО, в том числе 16 НКО — исполнителей общественно полезных услуг.

Кроме того, в регионе успешно запущен механизм по вовлечению бизнеса в развитие социальных инициатив и поддержки СО НКО — так, фонд третьего конкурса конкурса грантов губернатора для некоммерческих организаций пополнился средствами крупного бизнеса.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отмечает, что главное достижение 2023 года — принятие первой в России стратегии развития некоммерческого сектора. Плановые показатели стратегии выполнены, а некоторые уже опережают сроки. Приоритетные направления на 2025 год — развитие культуры благотворительности и вовлечение бизнеса.