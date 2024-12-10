С верой — к Победе

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что очень важно, чтобы в процессе реабилитации, адаптации к мирной жизни участвовали общественные и религиозные организации, конфессии, волонтерские структуры.

«Безусловно, когда мы говорим о духовной реабилитации, мы понимаем, что условия боевых действий, меняющиеся грани жизни и смерти, сближают людей с верой и Богом. И не случайно мы знаем, что очень многие люди приходят к Богу и принимают крещение, просят провести молебны именно там, на передовой. Сегодня очень много священников различных конфессий работают на передовой и духовно укрепляют наших бойцов», — сказал Александр Дрозденко.

«Очень важно организовать взаимодействие, потому что сегодня все выступающие делились своим опытом. Опыт уникален, он наработан и накоплен уже за время проведения специальной военной операции. Я вижу, как даже из других регионов обращаются к нам, понимая, что Ленобласть сегодня один из лидеров по поддержке военнослужащих, участников, ветеранов СВО», — отметил Александр Дрозденко.

По итогам заседания совета решено поддержать создание центра, который будет помогать в подготовке священнослужителей для работы в частях в зоне СВО, координировать работу национальных и религиозных организаций, занимающихся поддержкой бойцов, их семей и жителей новых территорий, системно подходить к работе с ветеранами СВО.