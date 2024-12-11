Двухметровая матрёшка отправилась из Петербурга в Великий Устюг на почтовой машине

В процессе доставки она пройдёт несколько этапов: сначала автоматизированный сортировочный центр Санкт-Петербурга, затем сортировочный центр Вологодской области, а потом она поедет в Великий Устюг. Всего отправление преодолеет больше тысячи километров.

«Почта России ежегодно доставляет Деду Морозу сотни тысяч писем и открыток с детскими желаниями. И как приятно, что в этот раз мы доставляем подарок самому Деду Морозу. Уверен, что главный волшебник страны обрадуется подарку, сделанному руками петербуржцев», — прокомментировал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.

Доставка матрёшки в резиденцию Деда Мороза станет важным событием для всех поклонников зимних праздников и символом единства и дружбы. Ожидается, что она украсит усадьбу Деда Мороза и станет излюбленным объектом для фотографий у посетителей.

«Создание матрёшки — это не просто художественный проект, а возможность поделиться волшебством и радостью с людьми, верящими в чудеса, — говорит создательница матрёшки Валерия Лошак. — Надеюсь, что она станет настоящим украшением резиденции и будет радовать всех гостей».