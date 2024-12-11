«Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея…» Президентская библиотека – к 325-летию Андреевского флага

Флагу Военно-Морского Флота России – Андреевскому – в этом году исполняется 325 лет. По сложившейся традиции его днём рождения считается 11 декабря 1699 года. Петр I, лично работавший над рисунками флагов, начертил два варианта флотского стяга. На одном были три горизонтальные полосы с надписью цветов, на втором – диагональный, Андреевский, крест на фоне полос белого, синего и красного цветов. Увидеть автограф собственноручного рисунка царя Петра Алексеевича можно на портале Президентской библиотеки в издании 1910 года «Цвета Русского Государственного национального флага» Петра Белавенца. Сохранилась запись царя, объясняющая присутствие на флаге Андреевского креста: «Святой Апостол Андрей Первозванный землю русскую светом Христова учения просветил». По преданию первый ученик Иисуса Христа Андрей Первозванный, считающийся покровителем России, был распят на диагональном кресте. Такой крест и стали называть Андреевским.

После учреждения Петром Первым в 1699 году ордена Андрея Первозванного Андреевский крест стал доминирующей эмблемой морского флага. То, что полосы были перекрыты синим Андреевским крестом, «означало его главенство над всеми другими геральдическими эмблемами, встречающимися на флагах», – пишет историограф флагов Российского флота, реставратор Николай Николаевич Семенович в книге «История русского военно-морского флага» (1946), размещённой в фонде Президентской библиотеки.

В этот же период, по мнению Семеновича, был изменён и рисунок первого корабельного штандарта – «Флага царя Московского». На новом флаге был изображён коронованный двуглавый орёл, держащий в клювах и когтях морские карты. Вероятно, сначала он держал только три карты – Белого, Каспийского и Азовского морей, а четвертая – Балтийского моря – была присоединена в 1703 году, после взятия шведской крепости Ниеншанц, закрывавшей выход в Финский залив.

2 мая 1703 года по этому поводу Пётр I писал митрополиту Стефану Яворскому: «Объявляю вашему архиерейству, что ныне всемилостивейший Господь Бог заключительное сие место нам даровал и морской наш штандарт (во образа креста святого Андрея) исправити благоволил». И более эмоционально – своему сподвижнику, Петру Апраксину: «Слава, слава, слава Богу за исправление нашего штандарта». Штандарт с четырьмя картами, расположенными так, что они фактически образовывали морской крест, «был впервые поднят в 1703 г. при закладке в городе Олонце первого фрегата Штандарт», о чем Петр I отметил в своём журнале: «В тот образ четвёртое море присовокуплено», – сообщает Семенович.

1 января 1704 года в Москве по случаю побед был устроен огромный фейерверк, в центре которого был изображён коронованный двуглавый орёл высотой 30 аршин (21,5 метра), держащий в клювах и в когтях карты трёх морей, над которыми владычествовала Россия. Затем, как сказано в описании этого фейерверка, «Нептюнус весь в огне приходит и четвёртое море великому орлу в когти даёт».

Пётр придавал большое значение флагам и знамёнам вооруженных сил и сам составлял рисунки новых флагов. Начав в 1699 году работу по разработке Андреевского флага, царь продолжал её почти два десятилетия, доведя стяг до такого совершенства, что он, в сущности, не изменился до сих пор. «Флаг белый, через который синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение» – так описывал Пётр Великий окончательный вариант Андреевского флага.

В «Морском уставе» Петра I, который закрепил Андреевский флаг в качестве единственного варианта кормового флага русского флота, содержался прямой запрет под страхом смерти спускать его перед кем бы то ни было: «Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота». Также в уставе, ознакомиться с которым можно на портале Президентской библиотеки, говорится о восстановлении чести моряка. В случае, если невиновность его была доказана, одного юридического оправдания было мало – на оправданного нужно было возложить корабельный флаг. В противном случае в общественном мнении моряк оставался неоправданным, бесчестным, «флагом не покрытым», о чём при случае ему и напоминалось с укоризной.

На протяжении веков Андреевский флаг был святыней российского флота, под этим флагом наши моряки сражались и побеждали, оберегали Родину и приумножали её воинскую славу.

«Тебе – безмолвному свидетелю служения Флота Родине; тебе – участнику славных побед; тебе – делившему горечь поражений; тебе – Андреевский Флаг, наше первое слово, – такими словами открывался первый номер «Морского журнала», издания Кают-компании морских офицеров в Праге, вышедший в 1928 году. – Символ верности и бесконечной любви, любви до самоотрицания, в сочетании цветов белого – цвета правды и чистоты, и синего – цвета моря и ясного неба».

Белое полотнище с синим диагональным крестом развевалось на мачтах всех российских кораблей до 1917 года. Осенью 1924 года последней его спустила Бизертская эскадра, в состав которой входил корабль «Георгий Победоносец». Сегодня флаг с легендарного корабля, участвовавшего в Первой мировой и Гражданской войнах, хранится рядом с могилой Михаила Илларионовича Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

В связи с прекращением существования Союза Советских Социалистических Республик в 1992 году Президентом Российской Федерации был подписан указ, согласно которому военно-морским флагом России снова стал Андреевский как символ неразрывности традиций отечественного Военно-морского флота.