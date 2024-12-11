Гатчинский лицей №3 – лучший по ЕГЭ

Эффективность организации и проведения государственной итоговой аттестации и основные задачи на 2025 год обсуждались на коллегии комитета общего и профессионального образования Ленобласти. Председатель регионального комитета образования Вероника Реброва подвела итоги проведения государственной итоговой аттестации. Она отметила отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании, увеличение количества стобалльников и открытие нового пункта проверки работ ЕГЭ на базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

На коллегии был представлен опыт Лодейнопольского района и Гатчинского лицея №3 по повышению результативности сдачи итоговой аттестации.

В 2024 году Гатчинский лицей №3 вошел в пятерку школ-лидеров, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, информатике. И в течение многих лет показывает стабильно высокое число высокобальников.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинского лицея №3 Ирина Орехова поделилась опытом работы педагогического коллектива по достижению высоких результатов:

- Мы делаем упор на качество образования, которое обеспечит выпускникам конкурентоспособность, профессиональный и социальный успех в динамично меняющемся мире, поэтому и программа развития лицея называется «Лицей - территория развития, результативности и успеха каждого». Достижение высокого результата возможно лишь при системной и планомерной работе на протяжении всего обучения ребенка в школе.

Уже в первом классе родители осознают, что их ребенок пришел не просто в школу, а в лицей, где учиться интересно, но временами и сложно. Стоит главная задача - трудимся все вместе: ученик, педагог и родитель.

Младшие школьники привлекаются к участию в интеллектуальных играх, олимпиадах. Подготовка к участию в предметных олимпиадах начинается со второго класса. На муниципальный этап выходит команда одаренных ребят 4-х классов, с которыми работа велась на протяжении двух лет. Большую популярность имеют Дни науки. Например, недавно, 2 декабря, проходил День математика, посвященный Николаю Ивановичу Лобачевскому.

Старшеклассники регулярно проводят познавательные занятия с ребятами 1-4 классов, а ребята 3-4 классов выходят с такими занятиями в 1-2 классы.

С 5 класса в лицее разноуровневое обучение: реализуются высокий, повышенный и базовый уровни. В соответствии с образовательными потребностями и возможностями, формируются 5-е классы. 5-1 класс - основа будущего математического, а теперь и инженерного класса; 5-2 класс - для ребят, которые имеют способности осваивать программный материал на повышенном уровне. В эти классы вливаются и учащиеся из других школ Гатчинского района по результатам уровневых работ.

В основной школе учащиеся имеют возможность перехода с одного уровня обучения на другой. Тогда же начинается ранняя профилизация - углубленное изучение математики, физики, информатики с 5 класса; предметные курсы по выбору.

Выбор предметов для сдачи ОГЭ осуществляется в соответствии с дальнейшим маршрутом обучения. И эти же экзамены они сдают на ЕГЭ.

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение: технологический, естественно-научный, социально-экономический профили. В 10-11 классах, в основном, организуется индивидуальная и групповая работы по подготовке к выполнению заданий ЕГЭ повышенного уровня.

Лицей №3 решает свои задачи в непрерывном взаимодействии с социальными партнерами: Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», центром «Интеллект», Национальным исследовательским центром «Курчатовский Институт» - ПИЯФ.

С 2000 года ведущие научные сотрудники ПИЯФа проводят дополнительные лицейские чтения по математике, физике, биологии и химии в формате лекций и практических семинаров. Ежегодно в летние каникулы в лицее работает школа «Новые имена в науке», математический лагерь для старшеклассников.

В своей работе используем и муниципальные ресурсы: Гатчинский районный методический центр, Центр информационных технологий, школьный кванториум.

В лицее сформирован стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив - 7% учителей – эксперты ЕГЭ, а каждый четвертый педагог является экспертом ОГЭ.

Высокий результат общего труда лицеистов и их наставников - это и есть главных показатель системы работы лицея по повышению качества образования.