«Правда сердца», или Основное правило китайской живописи

«Китайские» выставки Игоря Смирнова – это уже музейная традиция и чудесный подарок всем нам на Новый год. Напомним, в этом году уже прошли выставки из коллекции Игоря Борисовича: в библиотеке им. А.И. Куприна можно было познакомиться с экспозициями «Белое золото Китая» и «Волшебство шелковой нити».

Новая выставка также посвящена 75-летию Китайской Народной Республики, провозглашенной 1 октября 1949 года Мао Цзедуном, и установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем. Она называется «Правда сердца». Что обозначает это выражение для китайской культуры?

- Для нас, чей вкус испорчен французскими импрессионистами, главное в живописи – воздух, свет и впечатления, которые художник черпает от соприкосновения с природой, – рассказывает Игорь Смирнов. – И чем адекватнее, реалистичнее он передаст либо свет, либо переливы воды под солнцем или в тени деревьев, тем большим талантом он обладает с точки зрения западноевропейской живописи.

В Китае всё наоборот. Там вообще всё наоборот. Китайцы воспринимают мир совершенно иначе, чем мы. В Китае тоже есть традиционная живопись, но китайцы никогда в своей четырех с половиной тысячелетней истории не писали с натуры и не пишут до сих пор. У китайских художников не бывает пленэров. Все у них происходит на основе философии трех основных религий Китая – даосизма, конфуцианства и буддизма. Китайцы очень толерантны в религиозном отношении: они исповедуют все три религии одновременно. Основной смысл исповедования любой из них заключается в том, что вся религия – в самом человеке. Поэтому человек должен уметь отвлекаться от житейских неурядиц и на какой-то миг погружаться в себя. Главное для китайцев – отвлечься от действительности и погрузиться в природу так, чтобы она запечатлелась в сердце художника. Отсюда и название выставки – «Правда сердца».

В китайском художнике соединено несколько сущностей: это одновременно поэт, каллиграф, философ и учитель, потому что рядом с ним всегда его ученики. Он проповедник буддийских, даосских, конфуцианских мыслей. Поэтому художник выходит на природу без карандаша, без кис-ти, без бумаги. Он сидит, погружается в себя и запечатлевает пейзажи своим внутренним взором. И только вернувшись домой, переосмыслив увиденное, художник может на тонкой рисовой бумаге с помощью кисточки и туши изобразить пейзаж. И никогда он не будет реалистичным, то есть идентифицировать изображенные китайскими художниками пейзажи невозможно, да и не нужно. Это основное правило китайской живописи.

Как говорит Игорь Смирнов, даже жанры китайской живописи не соответствуют привычным для нас понятиям. На выставке представлены работы из традиционных китайских циклов «Воды и горы», «Цветы и птицы», «Птицы и фрукты».

- Фрукты, лотосы, бамбук, изображенные на шелке или рисовой бумаге, – важные символы для китайцев, – рассказал Игорь Борисович. – Бамбук, например, символ китайца. Китайцы, считают, что бамбук выражает их сущность. Это растение растет очень быстро. Бамбук прогибается под сильными порывами ветра, но никогда не ломается. Китайцам действительно пришлось многое пережить в своей истории, вплоть до недавнего времени. Персик для китайцев – символ долгой счастливой жизни, а настоящее китайское счастье – умереть в глубокой старости естественной смертью. Еще одна особенность китайской традиционной живописи – отсутствие рам. Китайцы никогда не заковывали свои картины в рамы и не ставили их под стекло.

Помимо образцов живописи, на выставке «Правда сердца» можно также познакомиться с китайской иероглификой, увидеть традиционный китайский фарфор и керамику, изображения Будды и Конфуция, мандалы – символы света и мира. В центре большинства композиций – семья, символы семейного очага, как его видят китайцы.

Напоследок Игорь Смирнов напомнил два главных наставления китайцев. Первое – во всем надо знать меру: знаешь меру – будешь счастливым. Еще одно – не сердись: мы живем на земле слишком мало времени, и нельзя это время портить тем, чтобы сердиться на кого-либо или что-либо. Живите в свое удовольствие!

В день открытия выставки «Правда сердца» Игорь Борисович прочитал первую лекцию из нового «китайского» цикла «В Харбин на праздник льда и снега». Гостям вернисажа он предложил отправиться в северо-восточные провинции Китая, на реки Амур (Хэйлуньцзян, или Черный Дракон по-китайски) и Сунгари (Сунхуа).

Цикл лекций Игоря Смирнова в рамках выставки «Правда сердца» в музее города Гатчины продлится по 18 января:

- 21 декабря 14.00: «Сансиндуй: пришельцы с другой планеты?»

- 11 января 14.00: «Лхаса – город на высоте 3600 метров»

- 18 января 14.00: «Когда расцветает мэйхуа. Китайский Новый год – праздник Весны»

Стоимость посещения выставки и лекций – по входному билету в музей.

Юлия Лысанюк