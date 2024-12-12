Как украсить ёлку на Новый год и привлечь удачу

Символом наступающего года по восточному календарю станет Зеленая Деревянная Змея. Змея – противоречивое и сложное создание. Она может оказаться как опасной, так и миролюбивой. Ее отношение к вам напрямую зависит от того, как вы встретите Новый год. В 2025 году нам повезло: Зеленая Деревянная Змея считается самой дружелюбной, и разгневать ее будет непросто. Она обладает такими качествами, как гибкость, хитрость, амбициозность, острый ум, спокойствие. Говорят, что благодаря зеленому цвету символ будет способствовать и финансовым успехам.

В декоре приветствуется натуральность – используйте деревянные украшения и природные материалы: шишки, сушеные ягоды или апельсины, веточки корицы, орехи. Змеи довольно самолюбивы, поэтому в интерьере должны быть фигурки, подвески или статуэтки в форме рептилии.

Благоприятным цветом считается зеленый: он символизирует рост и обновление, а также спокойствие и гармонию. Но не выбирайте простые цвета. Змея – блестящая, яркая, с переливающимися чешуйками. Для украшений подойдут малахитовый или глубокий изумрудный цвета, а также серебристый. Их можно сочетать с коричневым и песочным – особенно, если такой декор будет с фактурой дерева. Удачными будут также медные и золотые оттенки, которые можно использовать в гирляндах, мишуре и наконечнике елки.

Некоторых элементов декора стоит избегать, если не хочется разгневать Змею. Во-первых, большого количества искусственных материалов: дождика, пластика и т.д. Во-вторых, украшений ярких, кислотных цветов – они спровоцируют нападение рептилии. В-третьих, декора в виде других животных, а особенно – пресмыкающихся.

Помните о правилах украшения новогодней елки:

- установите световые элементы перед размещением игрушек;

- крупные украшения лучше повесить на нижние ветви, а маленькие – на верхние, чтобы не перегружать елку;

- выберите одно или два ключевых украшений, которые будут привлекать основное внимание гостей;

- если вы делаете трендовую монохромную ель, то обязательно используйте разные фактуры для интересного рисунка.

С елкой мы разобрались. Но нужно обязательно продумать и свой образ для новогодней ночи.

Наряд должен быть роскошным – Змея такое очень любит. Актуальные материалы – шелк, атлас и жаккард, а цветовая палитра – малахитовый, изумрудный, серебристый, белый, коричневый.

Дополните свой образ украшениями из натуральных камней. Благоприятными будут хризолит, зеленая яшма, нефрит, малахит, зеленый гранат, изумруд. Можно использовать самоцветы с лунной энергетикой, отвечающей за удачу: лабрадор, жемчуг, лунный камень.

Новый 2025 год не стоит встречать в клубе, ресторане, на концерте или других людных громких местах. Змея не переносит шума, суеты. Волшебную ночь стоит провести спокойно и размеренно, желательно – в кругу самых близких вам людей.

Однако важно не только правильно встретить Новый год, но и грамотно провести все 12 месяцев. 2025 год подходит для:

- долгосрочного планирования;

- разработки и реализации сложных стратегических схем во всех сферах жизни;

- масштабных проектов, которые связаны с созиданием;

- занятий искусством, творчеством;

- заботы о своем здоровье и своей внешности;

- развития интуиции, внутреннего голоса;

- знакомства с новыми людьми – как в бизнесе, так и в личной жизни.

Обязательно доводите начатое до конца, сохраняйте спокойствие и душевный баланс, занимайтесь физической активностью и избегайте любых конфликтов.

Следуйте этим рекомендациям, и тогда Зеленая Деревянная Змея точно будет с вами миролюбивой, дружелюбной и принесет в вашу жизнь удачу!