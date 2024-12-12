В Пригородной школе прошла первая олимпиада по ОБЗР

На муниципальном этапе в первой в истории образования олимпиаде по новому, а точнее обновленному предмету приняли участие 122 школьника Гатчинского округа с 7-го по 11-й класс. Организатор олимпиады – муниципальный олимпиадный центр «Успех».

С 1 сентября 2024 года в школьную программу введен новый предмет «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР). По замыслу разработчиков это, так сказать, комплексная версия дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), которую преподавали в школах России, и начальной военной подготовки (НВП), которую преподавали в школах СССР.

В Гатчинском округе олимпиадная площадка по ОБЗР развернулась в учебных кабинетах и залах Пригородной школы. Желающих участвовать в новой олимпиаде было много.

- Школьники всегда участвуют в олимпиаде с хорошим настроем. Пожалуй, больше волновались их наставники. А для многих ребят это был квест, понятная и интересная форма в большинстве своем несложных, игровых заданий на эрудицию и кругозор, – отметил председатель предметной комиссии олимпиады, педагог дополнительного образования центра «Успех» Сергей Михайлов.

Время на выполнение заданий теоретического тура муниципального этапа составляет 90 минут. Для разного возраста задания отличаются по сложности. Например, составить текст из отрывков фраз, заполнить ячейки таблицы «Составы военнослужащих и воинские звания», выбрать (из предложенных) и написать прилагательное к существительному.

Есть задания с картинками. Например, для 10-классников – какие сигналы с помощью парашюта могут подать потерпевшие бедствие. Ученики 7–8 классов разбирают опасные ситуации в доме и квартире.

С практической частью было сложнее, но тоже интересно. Тут и симпатичный манекен, которому нужно оказать «помощь в условиях чрезвычайной ситуации», и автомат Калашникова, который нужно разобрать и собрать.

На радость своему учителю высший пилотаж обращения с оружием демонстрировали ученики Пригородной школы. Скорость такая, что не всякий фотоаппарат успевает снять. Чтобы достичь такого результата, очевидно, только школьных уроков не достаточно.

Практический тур тоже отличался в зависимости от возраста участников олимпиады. К сожалению, некоторые практические задания на муниципальном этапе были видоизменены. Так, к примеру, 11-классники должны выполнить такие задания, как уничтожение условного противника с помощью пневматической винтовки (или в электронном тире) и спасение пострадавшего в «задымленном пространстве» (в темных или закрытых очках) с помощью универсальной спасательной петли. Но этого не было, так как в школах пока нет в полном объеме необходимой (и дорогостоящей) базы.

По итогам муниципального этапа для ребят, которые покажут высокие результаты, олимпиадный центр «Успех» организует дополнительную подготовку, чтобы не возникли трудности на следующем этапе. Ведет подготовку Сергей Викторович Михайлов, опытный педагог, неустанно повышающий свою квалификацию по данному предмету.

Напомним, что при поступлении в вуз на образовательную программу, соответствующую профилю Всероссийской олимпиады школьников по ОБЗР, ребята могут воспользоваться правом быть зачисленными без вступительных испытаний. Для применения особого права достаточно стать победителем или призером заключительного этапа олимпиады по ОБЗР, подтвердив данное право соответствующим дипломом.

Если же это особое право не используется, то за диплом победителя или призера финала олимпиады по ОБЗР практически все вузы России дадут дополнительные баллы при поступлении. Важно отметить, что некоторые вузы также начисляют дополнительные баллы за дипломы победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЗР.

Татьяна Можаева