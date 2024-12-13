Медали турнира по самбо
В Гатчинском районе 7 декабря состоялся муниципальный турнир по самбо среди юношей и девушек 2010–2012 г.р. памяти Мастера спорта СССР Анвара Гарифовича Хисамутинова.
Рубрики: Спорт
Турнир проходил в рамках XVII Открытого Фестиваля единоборств Гатчинского муниципального района. Участие в нем приняли представители всех спортивных клубов Гатчины и района.
Первое место в своей категории завоевал Максим Пальтов, воспитанник спортивного клуба «Вырица». С золотой медалью вернулся воспитанник спортивного клуба «Гатчина» Никита Лаптиев.
Целая россыпь наград у представителей Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич»: 1 место – Милана Гулькина, Ярослав Волков, Елена Солнцева, Максим Горбылев, Кирилл Дроздов и Андрей Пономарев; 2 место – Леонид Люборацкий, Андрей Клочков, Александр и Сергей Солнцевы; 3 мес-то – Илья Клочков, Сергей Кожемякин, Захар Марков, Александр Смирнов.
Поздравляем ребят и их тренеров!
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