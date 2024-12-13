Вернутся ли в школу оценки по поведению: что думают учителя и родители

Тогда предложение выдвинул глава СПЧ Валерий Фадеев, отметив, что оценки помогут учителям справляться с "отпетыми" хулиганами, буллингом и хамством учеников по отношению к педагогам.

В этот раз разговор был более предметный - заседание проводил президент Владимир Путин, который удивился тому, что в школах никак не оценивается поведение учеников.

И вот уже депутаты собираются подготовить законопроект о возвращении оценок за поведение. Но, может, не так скоро? Ведь если раньше оценки по поведению ставили, но в какой-то момент эту практику отменили. Значит на то были веские причины. И одна из них - субъективность таких оценок.

Президент четко дал понять: здесь нужны комплексные меры, и если оценка за поведение вернется, то она должна на что-то влиять, быть равноценной с другими оценками.

"Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения, - сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. - Как и любой оценке, ей необходимы соответствующие критерии: как будет выставляться и кто ее будет определять. Будет это учитель или классный руководитель".

В министерстве поддержали позицию президента о том, что такая оценка должна быть равнозначна другим.

"РГ" узнала, что думают учителя и родители.

Марина Йордановски, мама пятиклассника школы 1273 г. Москвы:

"По моему мнению, это не многое решит. Только если эта оценка будет идти в аттестат или как-то будет влиять на поступление в вуз. Если хулиганы, нарушители порядка вдруг не смогут вершить свои дела внутри школы, они будут это делать за ее пределами. Это касается и драк, и особенно буллинга. Что касается неподобающего отношения к преподавателям, то здесь, наверное, должна включаться некая система моральных устоев, которые сейчас, к сожалению, не особо работают. Естественно, многое зависит от родителей.

Кроме того, в целом сегодня оценка как таковая теряет позиции, особенно в средней школе. Мы раньше как-то более серьезно относились к оценкам. Современные подростки научились отвечать "оценка - не показатель". Так что на мой взгляд, кардинально это ничего не решит, если не появится для нее своя графа в аттестате.

Здесь должна идти коллективная работа школы и родителей. Но, к сожалению, сегодня родители часто недостаточно занимаются детьми, мало разговаривают, не всегда готовы вникнуть в детские проблемы. А ведь это так важно".

Елена Недбайло, заместитель директора, учитель истории "Гимназии №1" г. Оренбурга:

"Оценки за поведение существовали с середины прошлого столетия, и в дневниках были даже специальные графы для такой оценки. Это своего рода сигнал для родителей - где-то нужно воспитание скорректировать, обратить внимание на ребенка.

Пусть вернется эта система, ничего плохого в этом не вижу. Главное - не переборщить. Важно, чтобы каждый учитель чувствовал эту тонкую грань между заслуженным указанием на неправильное поведение и бесконечным "тыканьем" за самый незначительный проступок...

Другое время, иные требования к поведению, повышенная стрессовая ситуация у детей, информационная волна негатива разного рода, соцсети... Это и многое другое должно быть учтено в новом документе о таком оценивании.

Возможно стоит продумать как санкции, так и поощрительные меры. Например, дневник поведения рассматривать и как дневник благодарности. Чтобы в нем были и положительные записи тоже. Знаю учителей, которые практикуют письма благодарности и учителям, и одноклассникам, балльную систему за хорошие поступки: сделал добро - лови звездочку.

Важно научить не только не нарушать правила, но уметь делать хорошее, быть благодарными. Ведь у школы два крыла - образование и воспитание. Убери одно и "птица" не полетит... И такие оценки как раз призваны работать на "крыло" воспитания, на развитие ценностных ориентиров".

Ольга Язева, жена красноярского священника, многодетная мать (четверо сыновей, двое старших сейчас участвуют в СВО):

"Конечно, оценка за поведение должна быть, чтобы родители могли узнать, как ведет себя в школе его ребенок, и сделать из этого выводы. Другое дело, что у многих пап и мам воспитание детей сейчас стоит, мягко говоря, не на первом месте. И сами они к профессии учителя не испытывают ни малейшего пиетета. Да что там, бывает, и в грош не ставят! А поскольку все идет из семьи, то и дети, насмотревшись на такое отношение родителей к педагогам, показывают себя на уроках, как говорится, "во всей красе".

Мне очень обидно, что педагог в глазах многих представителей нашего общества приравнялся сейчас к какой-то обслуге. Он стал абсолютно бесправным существом, с которым можно делать все, что угодно. Так не должно быть! И боюсь, одномоментно эту ситуацию не исправить. Нужно сначала воспитать в уважении к профессии учителя нынешних детей, чтобы они, став взрослыми, привили это уважение своим детям. Так что "воспитательная" оценка - хороший шаг. Для начала".

Подготовила Надежда Столярчук

Учитель физики на пенсии Анна Пономарева:

"Права и интересы конкретного ребенка сейчас ставят выше всего класса. Бездельника и хама с урока выгнать нельзя. Учителя боятся лишний раз сделать замечание, запись о плохом поведении в дневник. В результате, успеваемость всего класса идет вниз. Мы теряем талантливых детей. Идея вернуть оценки за поведение по сути верная, но на ситуацию в школах она не повлияет. Потому что не достигнет своей целевой аудитории. Лоботряса мало заботит не только оценка по поведению, он ведь в вуз не собирается. Что ему эта оценка? А вот для добросовестных детей создадим дополнительный стресс. И все-таки я "за". Надо с чего-то начинать. Ненормально, что с каждой школьной дракой у нас разбирается Бастрыкин. Значит, другие механизмы не работают".

Подготовила Марина Бровкина

Николай Гавриленко, учитель высшей категории, г. Ростов-на-Дону школа номер 115:

"Я полностью поддерживаю идею вернуть оценки за поведение в школу. Нынешнее поколение детей в основном очень хорошие, эмпатичные и сознательные ребята. Но часто бывает, что одна или две "паршивых овцы" портят весь класс. И другие, даже нормальные дети, в каком-то смысле вынуждены подстраиваться под этих самых "отмороженных" одноклассников. В итоге это все скатывается в абсолютно неприемлемую модель поведения.

Масло в огонь подливают социальные сети, где школьники соревнуются между собой, кто больше нагадит и нагрубит учителю. А как только учитель начинает реагировать, сразу же подключаются многочисленные защитники прав детей, родители этих хулиганов и так далее. Учитель в заведомо проигрышной позиции.

При этом в России всегда высоко ценилось звание учителя, и некий пиетет к профессии сохраняется до сих пор. Даже если вы посмотрите юмористические передачи, молодежные стендапы, на которых ребята из числа гостей говорят, что они школьные учителя - это всегда вызывает искренние аплодисменты и поддержку.

Поэтому не нужно ничего запрещать и вводить какие-то суперкарательные меры, но ввести механизмы контроля над поведением детей, конечно же, необходимо. Это было всю историю человечества, а нынешние гиперлиберальные "свободы", скорее, какой-то странный и неправильный эксперимент".

Подготовил Леонид Федоров

«Российская газета»

Фото kremlin.ru