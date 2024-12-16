Девятиклассники Гатчинского муниципального округа приняли участие в репетиционном собеседовании по русскому языку

Репетиционное собеседование направлено на подготовку к итоговому собеседованию, которое пройдет 12 февраля 2025 года.

По общему мнению учителей русского языка и литературы Гатчинского района проведение репетиционного собеседования полезно и учащимся, и учителям. Это дополнительная возможность определить затруднения, чтобы оставшееся до февраля 2025 года время использовать на более эффективную подготовку с учетом полученных результатов.

Учащиеся 9 класса из Коммунарской школы №3 поделились мнением о репетиционном собеседовании.

Татьяна, ученица 9Б класса, считает: «На собеседовании было спокойно, но ребята все равно немного нервничали. Собеседник мне понравился. Когда он улыбался, я успокаивалась и начинала лучше отвечать. Все задания мне были понятны. Очень хорошо, что фотография была цветной. Было очень удобно, что нам назначили точное время для сдачи собеседования. Спасибо всем большое».

Вероника, ученица 9Б класса, рассказала: «Мне очень понравилось репетиционное собеседование, которое проходило в моей школе. Нам указали точное время прихода, что было очень удобно. Спокойствие учителя придавали мне уверенности в себе. Благодаря репетиционному собеседованию мы получили необходимый опыт, который позволит меньше нервничать на итоговом собеседовании в феврале».

Итоговое собеседование является допуском девятиклассников к экзаменам. Для получения зачета необходимо набрать не менее 10 баллов. Лицам с ограниченными возможностями здоровья минимальный порог баллов для получения зачета может быть понижен (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и в зависимости от индивидуальных особенностей развития).

Участники собеседования поочередно выполняют 4 задания: чтение текста и его пересказ, монолог по одной из трех тем (на выбор) и диалог с учителем, который выполняет роль собеседника. На подготовку и ответ участнику отводится примерно 15 минут. Во время собеседования ведется аудиозапись. Выполнение заданий оценивает по установленным критериям эксперт - учитель русского языка. Эксперт может оценить участника непосредственно во время ответа или после (по аудиозаписи).

Для учащихся, не получивших зачет в основную дату, пересдача предусмотрена 12 марта и 21 апреля.

Результат «зачет» как допуск к ГИА действует бессрочно.