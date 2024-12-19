В Вырице появилось монументальное изображение Серафима Вырицкого

Проект был реализован петербургскими художниками по инициативе благотворительного фонда «Детская миссия» им. преподобного Серафима Вырицкого и отдела по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии, при поддержке администрации Вырицкого городского поселения.

Разработкой эскиза мурала и его созданием на стене больницы занималась выпускница Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина, художник-монументалист Алиса Бурмистрова. Ей помогали студенты этого вуза София Шеляпина и Марина Барашкина.

На работу ушло полтора месяца. Монументальная роспись выполнена акриловыми красками. Художники изобразили преподобного Серафима Вырицкого в полный рост с благословляющим жестом.

Как рассказала Алиса Бурмистрова, в Вырице она бывала в детстве каждую осень:

«Мы ездили на пленэр с нашим преподавателем в СХШ Ириной Валентиновной Дегтярёвой. Это были не просто поездки на этюды, каждый раз мы бывали в Вырице в Казанском соборе и ходили в часовню к мощам Преподобного Серафима. Ирина Валентиновна много рассказывала нам о батюшке Серафиме, и в целом являла пример человека с искренней крепкой верой, что однозначно повлияло на весь мой жизненный путь! Серафим Вырицкий с тех пор один из любимых святых, и изобразить его масштабный портрет большая радость и честь для меня!..»

Мурал стал не только художественным произведением, но и символом духовного возрождения и единства. Серафим Вырицкий – один из тех святых, которых Господь посылает нам в тяжелые времена испытаний.

Напомним, преподобный Серафим (в миру Василий Николаевич Муравьев; 1866–1949) явил собой пример христианского послушания, кротости и нестяжания. У него в жизни было все, чтобы жить безбедно до конца своих дней: семья, жена, дети, богатство, дом. Но один из самых богатых людей своего времени вдруг совершил неожиданный поступок – раздал все свое имение, чтобы идти за Христом. Он принял монашеский постриг в годы гонений на Церковь, став великим старцем, стяжавшим многие дары Святого Духа. Молитвенник за всех скорбящих и страждущих, святой Серафим Вырицкий помогал людям пережить лишения и сохранить веру и любовь к Господу.

Ежегодно к храму Казанской иконы Божией матери в поселке Вырица, где жил в последние годы своей жизни Серафим Вырицкий, стекаются тысячи паломников со всех концов России и зарубежья – поклониться батюшке и попросить у него молитвенной помощи. Особое благоговение у посетителей подворья неизменно вызывает деревянная часовня рядом с церковью, где батюшка Серафим покоится рядом со своей бывшей супругой – в миру Ольгой Ивановной Муравьевой, принявшей впоследствии схиму с наречением имени Серафима.

Фото: отдел по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии