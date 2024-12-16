Любовь к спорту привела на «Первый канал»

– Александр, ещё в январе 2015 года в газете «Волховские огни» вышла статья, где ты сказал, что мечтаешь выступить в шоу «Ледниковый период». Как так случилось, что спустя 10 лет эта мечта осуществилась?

- Раньше я осваивал лёд застывших водоёмов, ездил в Кириши заниматься. Когда в Волхове открылась Ледовая арена, стал тренироваться там. А это уже намного больше возможностей. Сочинил парную программу, вместе с напарницей мы её откатали и записали. Выложил видеозапись у себя на странице во ВКонтакте. Вскоре в комментариях мне написали, что Первый канал объявил конкурс для любителей. Ради интереса оставил заявку на сайте проекта. Я подходил под основные критерии: возраст от 21 года, уверенное катание на коньках. Ещё нужна была собственная программа – до двух минут. Программы, правда, у меня на тот момент не было, пришлось потом сочинять на ходу.

- Прямо как в «Унесенных ветром»: об этом я подумаю завтра. А в режиме ожидания ты не переживал?

- Я оставил заявку и уехал отдыхать за границу. Когда уже был на море, прислали сообщение, что ждут на кастинг в Лужниках. По возвращении из отпуска у меня было только два дня, чтобы придумать программу. Конечно, волновался. Но мне повезло, в день приезда на арене «Волхов» лёд был свободный. Целый час я что-то придумывал, пробовал, записывал: как начать, где развернуться и остановиться, что изобразить. Задача стояла — за две минуты показать максимум своих навыков. Так, чтобы это было не просто исполнение набора элементов, а художественное выступление. Музыку я подбирал уже под движения, а не наоборот.

- Так быстро справиться с программой тебе помог многолетний опыт?

- Да, катаюсь я давно, но у меня же абсолютно не было опыта участия в подобных выступлениях. Да и занимался я всегда самостоятельно, без тренера. К тому же у меня и костюма ещё не было. Так что получился настоящий экспромт.

- Какие эмоции испытал, когда оказался в Лужниках?

- Лишь только увидел трейлеры с надписью «телевидение», сразу понял, тут происходит чудо. Я «загорелся» и осознал, что очень хочу быть на этом знаменитом льду. Но это были только первые две минуты эмоций, потом я включил на телефоне свою музыку и стал отрабатывать катание. И тут выяснилось, что моя программа предназначалась для стандартной ледовой площадки, а эта примерно в два раза меньше. Пришлось урезать шаги, корректировать выступление.

В первый день по жеребьёвке мне достался тринадцатый номер – моё счастливое число. Я сразу успокоился. И всё действительно получилось. На следующий день ещё лучше. Включается музыка, и всё: я никого не вижу и просто катаюсь в своё удовольствие. И показываю свой максимум. Я даже ни разу не споткнулся. Если на тренировке я все элементы не мог полностью выполнить безупречно, то тут просто как по маслу всё шло.

- Чем тебе удалось покорить именитых фигуристов?

- Первое, что сказал мне Илья Авербух после проката: «Вы меня удивили тем, что вращаетесь в разные стороны — это большая редкость». Спросил, как мне это удаётся. А ещё он много расспрашивал про мою профессиональную деятельность и про то, чем я увлекаюсь. Его поразил тот факт, что практически все участники состоят в каких-то клубах по фигурному катанию, и только я оказался «бесхозным».

- К слову о других участниках. Конкуренция чувствовалась?

- За время съёмок мы настолько сплотились, что не чувствовали себя конкурентами. Например, на второй день на лёд выходили участники из Минска, Костромы, Владимира, Сочи... Среди них были участники шоу-балета на льду и серебряные призёры любительских соревнований. Пригласили и победителей прошлых сезонов. Среди них – сёстры Дина и Арина Аверины и Алексей Воробьёв. В одной команде собрались звёзды и любители фигурного катания. Кстати, самой старшей участнице — 65 лет. Она откатала великолепно. Со многими мы сдружились и поддерживаем общение вне проекта.

- С кем из звёзд удалось познакомиться и пообщаться?

- В жюри сидели несравненная Татьяна Тарасова, Илья Авербух, Роман Костомаров, Александр Жулин и Татьяна Навка. Ведущие — Алексей Ягудин и Евгения Медведева. После завершения съёмок удалось пообщаться с Татьяной Навкой. Съёмочный день закончился очень поздно, мы были все вымотанные и уставшие. И так получилось, что я «столкнулся» в коридоре с Татьяной Навкой. Так мы с ней до машины вместе и шли, беседовали. Очень приятное впечатление осталось. Когда жюри положительно отозвалось о моём выступлении, я понял, что всё прошло удачно и я не опозорил Ленинградскую область. Александр Жулин назвал моё катание роскошным. Татьяна Тарасова обратила внимание на мой любимый элемент фигурного катания — кораблик. Сказала, что молодец, катался уверенно и выполнял сложные элементы. Услышать такие лестные слова – дорогого стоит.

Беседовала Людмила Кривошеева

Фото Worldpodium.ru, из личного архива А. Ивушкина