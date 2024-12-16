Снежный штаб — в круглосуточной работе

«Огромный объем работы проведен, очень много людей было задействовано в уборке. Снегопад продолжается, нам его обещают до 15 часов. Нужно продолжать усиленную работу. Понятно, что в первую очередь чистят дороги, чистят места, важные для всех жителей. Дорожникам ставлю задачу максимально приложить усилия, чтобы не возникало ДТП из-за состояния дорог», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В работе на выходных были задействованы почти 5000 специалистов и более 2500 единиц спецтехники. Выпало более половины месячной нормы осадков. Комитеты администрации вели работу комплексно, оперативно взаимодействуя по всем общим вопросам.

Как подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, невозможно почистить все и сразу — работа идет с учетом очередности. Дорожники очистили от снега почти 15 тыс. км проезжей части, более 5 тыс. км обочин, 22 тыс. кв. м остановок и прилегающих к ним территорий, тротуары и стоянки. Использовано более 400 тонн соли, более 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Председатель комитета по ЖКХ, руководитель Снежного штаба Александр Тимков отметил, что управляющие компании, дорожники и коммунальные предприятия продолжают работать в режиме повышенной готовности, жалобы отрабатываются в режиме реального времени в соответствии с графиками уборки. Погодные условия были суровыми, выпало более половины месячной нормы осадков. В Кингисеппе снежный покров подрос до 25 см, в Волосово - до 27 см. Муниципальные образования задействовали весь резерв уборочной техники на выходных.

Энергетики на выходных также устраняли последствия снежного циклона — в основном аварии были вызваны мокрым снегом и падением деревьев на линии электропередач.

Электроснабжение было оперативно восстановлено в поселениях Выборгского, Всеволожского, Ломоносовского и Приозерского районов. Как пояснил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов, работали аварийно-восстановительные бригады энергетиков — более 2800 человек и 1300 единиц спецтехники. Они продолжают нести усиленное дежурство.

Снегопад в Ленинградской области продолжает идти — по прогнозам синоптиков, сегодня высота снежного покрова в отдельных местах вырастет еще на 15 сантиметров. Круглосуточная работа служб продолжается.

Обращения жителей принимает Снежный штаб и дежурные службы администраций, по дорогам — чат-бот в Telegram @Lenavtodorsupport_bot и круглосуточная служба Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47. За выходные в группу Снежного штаба ВКонтакте поступило 77 обращений от жителей 32 муниципальных образований: 54 в отношении общественных дорог, улиц и пешеходных зон (некачественная уборка снега), 23 в отношении дорог регионального значения. На все обращения даны ответы.