Образ солнца в Демидовской усадьбе

Начиная прогулку по этому старинному парку, мы проходим через ворота – их украшает металлическая решетка с изображениями круглых солярных символов.

А теперь скорее отправляемся к усадебному дому, гранитную лестницу которого когда-то охраняли два каменных льва. Лев – самая известная персонификация Солнца в европейской культуре. Сейчас львы спрятаны в надежном месте, а после завершения реставрации обязательно займут свое законное место.

Прогуливаясь вокруг усадебного дома, за южным его фасадом сейчас можно увидеть небольшой гранитный пьедестал. С него будто бы спустилась мраморная скульптура… На самом деле при Демидовых на нем стояли Солнечные часы в виде мраморного куба. Конечно, точность таких часов была невелика, однако они играли важную символическую роль – здесь продолжался своеобразный рассказ о главном небесном светиле, который можно прочитать в дворцово-парковом усадьбы «Тайцы».

Кульминацией этого рассказа можно считать Храм Солнца – большой круглый павильон, который стоял на двенадцати колоннах в центре просторной площадки, от которой начинались двенадцать просек-лучей. Этот павильон не сохранился, однако нам известно, как он выглядел благодаря альбому «Двенадцать видов мызы Тайцы», созданному в 40-е гг. XIX века.

Парк Демидовской усадьбы в Тайцах – памятник дворцово-паркового искусства последней трети XVIII столетия. Идеи эпохи просвещения нашли воплощение во множестве его деталей, часть из которых сохранились до наших дней.

Иллюстрации

1. Решётка ограды дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы». Чернецкая Г.С. 2019–2020 гг.

2. Сотрудники Таицкого санатория им. Я.М. Свердлова на гранитной лестнице усадебного дома. 1970-е – 1980-е гг.

3. Солнечные часы. Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы». 2000-е гг.

4. Храм Солнца. Рис. Богданович. Лит. Фон Петерс. 1840-е. «Двенадцать видов мызы Тайцы».