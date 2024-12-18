«Приоратская сказка» зажигает огни и дарит радость детям!

В этот день в заснеженном и завьюженном парке «выросли» деревья дивной красоты: их ветви были украшены игрушками, которые сделали своими руками гатчинские ребятишки – сами или с помощью пап и мам, бабушек и дедушек. Эта новогодняя красота рождалась в рамках объявленного Парковым агентством Ленинградской области традиционного предновогоднего конкурса «Приоратская сказка».

В этом году маленькие гатчинские волшебники прислали на конкурс рекордное количество новогодних игрушек – более

280 ярких, красивых, нарядных и оригинальных работ. Работы юных мастеров оценивало жюри, в составе которого были настоящие профессионалы: руководитель студии художественной росписи по ткани «Волшебные краски» гатчинского Центра творчества юных Наталья Смирнова; специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея театрального и музыкального искусства, фотограф и дизайнер Рина Рындина; руководитель Центра досуга и развития «Акуна Матата» Ирина Кириллова; сотрудник комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Галина Запорожец.

Конечно, выбирать победителей было непросто: столько теплоты, фантазии, заботы и очарования было во всех присланных работах. И все же жюри решило отметить девятерых мальчиков и девочек, чьи работы победили в трех номинациях. Их наградили главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

В номинации «Когда я со своей семьей – под силу мне шедевр любой!» победителями стали Лев Голиков (1 место), Назар Магон (2 место), Арсланбек Хаитбаев (3 место).

Лучшими в номинации «Пусть же станет мир прекрасен – смастерю героев басен!» признаны Вера Овчинникова

(1 место), Ева Проскурнина (2 место), Елизавета Савастеева (3 место).

В номинации «Такова моя природа – я люблю свой символ года!» победили Дарья Потарикина (1 место), Алексей Шабалов (2 место), Кирилл Потарикин (3 место).

Победители конкурса получили приятные подарки, а еще их замечательные работы можно было увидеть на елке у концертной эстрады. Но прежде, чем прозвучали имена призеров, все собравшиеся в парке ребятишки получили в подарок настоящий новогодний праздник с интерактивной программой, конкурсами, веселыми играми и зимними забавами.

Праздничное настроение создавали артисты фольк-шоу «Колесо». Огни на самой высокой ели Приората помогли зажечь главные новогодние волшебники – Дедушка Мороз и Снегурочка. Дети танцевали и вспоминали любимые новогодние песни. Юные художники раскрашивали на огромной стене-раскраске новогодние картинки. А в подарок всем гатчинцам осталась украшенная елочными игрушками полянка перед Филькиным озером, где «прописались» Баба Яга, Кот ученый и Белочка.

Юлия Лысанюк

Фото «Парковое агентство Ленинградской области»