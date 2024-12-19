На вершине «Педагогического Олимпа»

Изюминка конкурса в том, что участники – исключительно педагоги детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. И каждый год они «показывают класс», демонстрируя великолепное исполнительское мастерство.

В этом году в конкурсе участвовало более 400 человек со всей Ленинградской области. Номинантами стали 214 педагогов из 16 районов Ленобласти. Награждение победителей состоялось в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого.

Наград в различных номинациях удостоены 16 преподавателей из Гатчинского округа.

Педагоги Коммунаровской школы искусств особенно отличились в этом году, завоевав дипломы призеров и победителей «Педагогического Олимпа». В номинации «архитектурный макет» диплом лауреата II степени получила Дарья Хмелёва с проектом памятника Ф. Шаляпину. Победил в этой номинации Олег Хмелёв, представивший проект памятника В. Андрееву. В сольном пении лауреатом I степени стала Екатерина Батина (концертмейстер – Артур Церр). Ольга Володарская победила в фортепианном соло и вместе с Марией Козыревой – в фортепианном ансамбле. За концертмейстерское мастерство Артур Церр (иллюстратор – Екатерина Батина) удостоен Гран-при.

Педагоги Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова также стали победителями. Ольга Поризко награждена за авторское учебно-методическое пособие. Надежда Николаева получила диплом I степени в графике, а Сергей Чаганов (концертмейстер – Виолетта Маркова) – в номинации «музыкальное искусство». Награды удостоены также Ольга Артемьева и Лариса Гончарова за проектную деятельность в музыкальной школе.

Дипломы лауреатов I степени в номинации «живопись» получили педагог Вырицкой школы искусств Анна Сереброва и преподаватель Войсковицкой ДШИ Валерий Костаринов.

Абсолютными победителями и обладателями Гран-при стали педагоги Гатчинской художественной школы. Дарья Рубцова и Марина Фазанова удостоены награды в номинации «дизайн костюма или элемента костюма». Иван Ковшов получил Гран-при сразу в двух направлениях номинации «изобразительное искусство»: графике и живописи.

Так в этом году копилка достижений гатчинских преподавателей пополнилась новыми наградами – за личное мастерство.

Как все начиналось, рассказала директор Коммунаровской школы искусств Елена Церр.

- Впервые этот конкурс мы организовали в 2015 году. Он был предназначен только для педагогов-музыкантов и назывался «Музыкальный Олимп». Мы сделали его открытым и получили массу заявок! Весь Коммунар побывал у нас на выступлениях конкурсантов, потому что такого наши жители не слышали нигде и никогда. Здесь были и гусли, и эстрадно-джазовые ансамбли, духовики совершенно роскошные съехались со всей Ленинградской области.

- Как вам пришла такая идея?

- В нашей школе, как нигде, наверное, в Ленобласти развита преемственность поколений: к нам часто возвращаются работать наши выпускники. Особенно те, кто живет в Гатчинском округе. И мы очень гордимся тем, что у нас много молодых педагогов.

Решив раздвинуть границы конкурса, мы поинтересовались мнением педагогов Гатчинского района, потом преподавателей из других школ области: все сказали, что с удовольствием приедут. И мы с моим делопроизводителем и первым помощником – Сабиной Валерьевной Петровой – занялись этим конкурсом. Ну, думали, попробуем. А наше начинание выросло в такое грандиозное мероприятие, которое сейчас стоит на особом месте в комитете по культуре Ленинградской области: комитет заинтересовался нашей идеей и теперь курирует конкурс.

- Кто участвует в конкурсе – молодые педагоги?

- Сначала предполагалось, что это мероприятие для молодых специалистов, но, что особенно приятно, конкурсом заинтересовались опытные преподаватели. Причем они даже собирают ансамбли, в том числе вокальные, из 11 человек. Это очень сложно: надо найти время, подобрать репертуар, спеться, сыграться, чтобы это было презентабельно, профессионально. Вот, например, в этот раз выступал фортепианный ансамбль из Выборгского района: преподаватели играли в шесть рук на двух роялях, участницам – от 58 до 76 лет. Как они играли! Члены жюри были потрясены. И что характерно: глаза горят у возрастных педагогов, как у молодых.

- Как проходит конкурс?

- Начинается он еще в июне. Первый тур – прослушивание видеозаписей. За летний период и до ноября члены жюри просматривают также художественные и методические работы. Это длительный процесс, так как каждую работу нужно прочитать, и, что самое главное, потом комитет по культуре издает эти методички. И это очень ценно: педагоги пишут свои методические разработки не в пустоту, а этими разработками пользуются в дальнейшем их коллеги из других школ. В этом обмене опытом, собственно, и заключалась наша задумка: в школы приходят молодые играющие педагоги, и им нужно подсказать, как это исполнительское мастерство методически преподнести, как учить детей.

Второй тур конкурса проходит вживую на базе нашей школы. Собираются преподаватели музыки, изобразительного и хореографического искусства, скульптуры, архитектуры, авторы методических разработок со всей Ленинградской области. В этот раз были не только сольные исполнители, но и педагогические ансамбли народных и народно-эстрадных инструментов, и маленький хоровой коллектив педагогов из Всеволожского района, причем это педагоги разных специальностей, не вокалисты.

- С каким репертуаром выступают педагоги-музыканты?

- Они исполняют либо два разнохарактерных произведения, либо одно большое, концертное, классической направленности. Есть и народное пение. На выступление отводится не более двадцати минут.

Конечно, есть ограничения – не более шести номеров от школы, потому что нельзя объять необъятное. В этом году музыканты прислали 112 номеров, а для участия в финале отобрали всего 32. Потому что прослушать 112 номеров за один-два дня просто нереально. А жюри конкурса очень маститое: восемь профессоров консерватории, каждый отвечает за свою номинацию: фортепиано, фортепианный ансамбль, камерный ансамбль, сольное пение и народное пение. В этот раз жюри в своих оценках было на удивление единодушно.

Награждение лауреатов состоялось в одном из самых роскошных залов Петербурга – в Белом зале Политеха. Музыканты-победители и обладатели Гран-при участвовали в гала-концерте. А в большом фойе перед залом была организована выставка лучших художественных работ, скульптуры и архитектуры. Там были представлены скульптурные работы нашей семейной пары – художников Олега и Дарьи Хмелёвых, получивших дипломы лауреатов I и II степени.

И еще четыре наших художника участвовали в конкурсе: Юлия Тур и Михаил Гречин заняли второе место, Ася Ефремова – третье, Игорь Богданов получил диплом участника.

- Как педагоги чувствуют себя в роли исполнителей на конкурсах? Волнуются?

- Им так нравится сама конкурсная обстановка! Она как будто возвращает их в юность, дает почувствовать себя снова студентами. Но, как говорят наши преподаватели, чем старше становишься, тем больше груз ответственности. Страшно даже не «провалиться» – страшно осознать, что не произошло внутренней самореализации, что есть ощущение недоработанности. Так что учителя волнуются гораздо больше детей, когда выходят на эти конкурсы. Но из года в год они приезжают и играют у нас в школе в большом зале.

Как рассказала Елена Церр, в планах у областного комитета по культуре сделать «Педагогический Олимп» межрегиональным, чтобы весь Северо-Запад принимал участие. Но музыкальная номинация останется в Коммунаровской школе, а изобразительный конкурс планируется тоже сделать очным – посадить художников-преподавателей рисовать. Они готовы.

- Мы гордимся этим конкурсом, – призналась Елена Рустамовна. – Наверное, это самое знаковое мероприятие, которое есть у нас в школе. И уникальность его в том, что участвуют сами преподаватели. Аналогов я не знаю. Есть конкурсы пианистов, вока-листов, даже конкурсы концертмейстеров есть, а конкурсов педагогов – нет. И наряду с Гатчиной – столицей Ленинградской области – здесь представлены конкурсанты из самых дальних уголков региона, в которых нет сильной школы пианистов, зато есть блестящие народные коллективы, народное пение. Исполняют так, что публика в зале «браво» кричит. А кроме того, каждый конкурс – это стимул к развитию, к творчеству. И для детей тоже хороший пример, когда преподаватель сам выходит на сцену в качестве исполнителя. А если он еще и в призерах или победителях конкурса профессионального исполнительского мастерства – просто высший пилотаж.

Следующий конкурс «Педагогический Олимп» стартует, как обычно, в июне. Педагоги уже начинают готовиться к восхождению на вершину…

Екатерина Дзюба