О мужестве и стойкости

Литературный сборник «Чтобы знали» был издан по инициативе общественной организации «Десантное братство Ленинградской области» на средства гранта губернатора Александра Дрозденко. Презентация книги состоялась в стенах Университета МЧС. Её первыми слушателями стали более 700 курсантов этого вуза – будущие спасатели и защитники Родины. В роли чтеца выступил Андрей Краснобородько – поэт и ветеран боевых действий на Кавказе. Сейчас в зоне СВО служат многие его друзья и товарищи. Их рассказы вдохновляют поэта на творчество и написание новых произведений.

«Эти люди словно из стали!

Подвиг их нам не забыть.

Если бы тогда они не встали стеной

Нас могло бы попросту не быть», — стихотворной строкой начал Андрей Краснобородько своё выступление.

Затем с экрана прозвучали отрывки из текстов Александра Смирнова и Евгения Халамова — участников СВО из Ленинградской области. Их воспоминания органично дополняли фотоснимки и кинохроника боевых действий в зоне СВО.

— В книге описаны события, происходящие в ходе СВО, глазами мужчин, которые исполняют свой воинский долг перед Родиной ради будущего нашей страны, — отметил председатель региональной общественной организации «Десантное братство Ленинградской области» Георгий Нодельман. — Очень много информации идёт из разных источников, из интернета, соцсетей, с телевизора, а у нас молодёжь теряется немножко в этом потоке. Поэтому возникла идея создать эту книгу совместно с нашими ребятами, друзьями, участниками СВО.

Две тысячи экземпляров сборника «Чтобы знали» отправятся в библиотеки учебных заведений Ленинградской области, чтобы молодое поколение могло услышать правду о СВО из первых уст — правду, запечатлённую в книге, ставшей достоверным свидетельством мужества и стойкости российских воинов.

— Остались только самые лучшие впечатления, очень интересная была презентация. Мне очень понравились истории и стихотворения авторов, также песни было очень интересно слушать, — поделилась впечатлениями курсант Виталина Полежаева, представительница династии пожарных.

Мероприятия проекта «Чтобы знали» направлены на патриотическое воспитание молодёжи в возрасте от 14 лет до 21 года – учащихся средних и высших учебных заведений. В будущем планируется издать новые сборники с воспоминаниями и литературными произведениями ветеранов, отметили в «Десантном братстве Ленинградской области».

Ксения Бондаренко

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