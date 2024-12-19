О мужестве и стойкости
Книгу «Чтобы знали» презентовали курсантам Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В сборник вошли произведения ветеранов боевых действий и участников спецоперации из Ленинградской области. Эти тексты стали своего рода мостом, соединяющим фронт и тыл, а также разные поколения жителей России. Это не просто книга — это живое свидетельство, голос тех, кто приближает Победу.
Литературный сборник «Чтобы знали» был издан по инициативе общественной организации «Десантное братство Ленинградской области» на средства гранта губернатора Александра Дрозденко. Презентация книги состоялась в стенах Университета МЧС. Её первыми слушателями стали более 700 курсантов этого вуза – будущие спасатели и защитники Родины. В роли чтеца выступил Андрей Краснобородько – поэт и ветеран боевых действий на Кавказе. Сейчас в зоне СВО служат многие его друзья и товарищи. Их рассказы вдохновляют поэта на творчество и написание новых произведений.
«Эти люди словно из стали!
Подвиг их нам не забыть.
Если бы тогда они не встали стеной
Нас могло бы попросту не быть», — стихотворной строкой начал Андрей Краснобородько своё выступление.
Затем с экрана прозвучали отрывки из текстов Александра Смирнова и Евгения Халамова — участников СВО из Ленинградской области. Их воспоминания органично дополняли фотоснимки и кинохроника боевых действий в зоне СВО.
— В книге описаны события, происходящие в ходе СВО, глазами мужчин, которые исполняют свой воинский долг перед Родиной ради будущего нашей страны, — отметил председатель региональной общественной организации «Десантное братство Ленинградской области» Георгий Нодельман. — Очень много информации идёт из разных источников, из интернета, соцсетей, с телевизора, а у нас молодёжь теряется немножко в этом потоке. Поэтому возникла идея создать эту книгу совместно с нашими ребятами, друзьями, участниками СВО.
Две тысячи экземпляров сборника «Чтобы знали» отправятся в библиотеки учебных заведений Ленинградской области, чтобы молодое поколение могло услышать правду о СВО из первых уст — правду, запечатлённую в книге, ставшей достоверным свидетельством мужества и стойкости российских воинов.
— Остались только самые лучшие впечатления, очень интересная была презентация. Мне очень понравились истории и стихотворения авторов, также песни было очень интересно слушать, — поделилась впечатлениями курсант Виталина Полежаева, представительница династии пожарных.
Мероприятия проекта «Чтобы знали» направлены на патриотическое воспитание молодёжи в возрасте от 14 лет до 21 года – учащихся средних и высших учебных заведений. В будущем планируется издать новые сборники с воспоминаниями и литературными произведениями ветеранов, отметили в «Десантном братстве Ленинградской области».
Ксения Бондаренко
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