Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2025 год

В соответствии с утвержденным приказом проведение досрочного периода ЕГЭ, включая резервные сроки, планируется с 21 марта по 21 апреля, основного периода, включая резервные сроки, – с 23 мая по 23 июня. Дополнительного периода, включая резервные сроки, – с 4 по 23 сентября.

Установлены дополнительные дни, в которые участники смогут пересдать один из сданных учебных предметов – 3 и 4 июля.

Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая – по русскому языку. 2 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 10 и 11 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 22 апреля по 17 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (со 2 по 23 сентября).

Как рассказала начальник сектора управления качеством отдела общего и дошкольного образования Комитета образования Гатчинского муниципального района Оксана Мирошкина, заявление на участие в ЕГЭ подается до 1 февраля 2025 года включительно. Школьники подают заявление по месту учебы, а выпускники прошлых лет - в Комитет образования Гатчинского муниципального района по адресу: город Гатчина, пр. 25 Октября, дом 18, кабинет 21.

Заявление подается участником лично или его родителями (законными представителями) при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Если заявление подаётся уполномоченным лицом, то к документам добавляется доверенность. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Как и в 2024 году, обучающимся разрешено 3-4 июля 2025 года пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору до поступления в ВУЗ. При этом засчитываться будет только второй результат. Предыдущий будет аннулирован вне зависимости от того каким он был – выше или ниже, чем второй.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в резервные дни основного периода.

Фото из архив “ГП”