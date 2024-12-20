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Итоги конкурса «Самая спортивная семья России» подведены

Министерство спорта России подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Среди победителей — представители Самарской, Нижегородской, Московской, Липецкой областей и Пермского края.

Рубрики:  Спорт

«В завершение 2024 года, который Президент России объявил годом семьи, мы определили самые спортивные семьи нашей страны. Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — сказал Министр спорта России Михаил Дегтярёв.  

Всего в оргкомитет поступило около 900 заявок. Самыми активными оказались жители Приволжского и Уральского федеральных округов. Так, семья Александра и Светланы Суворовых из Самары одержала победу в номинации «Активные участники». Дочь Полина увлекается лёгкой атлетикой, сын Роман — футболом, а все члены семьи любят бег. Родители отмечают, что спорт для них — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Второе место в этой номинации — у семьи Бахтиных из Нижнего Тагила, третье – у семьи Рубан из Норильска. 

В номинации «Семейная сборная» победила семья Гасиных из Усолья (Пермский край). Семеро детей Алексея и Анастасии Гасиных — поклонники спортивного туризма и активного отдыха. Семья с удовольствием проводит время на природе, сплавляясь по рекам, катаясь на сапбордах и катамаранах. В различных соревнованиях с успехом участвуют и старшие, и младшие члены семьи, включая двойняшек и самых маленьких, которые осваивают скалолазание. Второе место заняла семья Бабичевых из Тюмени, третье — семья Присекиных из Североуральска. 

Сразу две семьи-победителя — из Нижегородской области. Семья Евгения и Светланы Корпус из Богородска стала лучшей в номинации «Спортивная семья ГТО». Их 12-летний Андрей Корпус уже является обладателем нескольких спортивных разрядов. Семья Романа и Евгении Смирновых из Урени заняла первое место в номинации «Спортивные чемпионы». Родители работают тренерами и воспитали активных детей, которые добиваются высоких результатов в различных видах спорта: участвуют в соревнованиях по тяжёлой атлетике, лыжам и плаванию. 

Второе место в номинации «Спортивная семья ГТО» у семьи Никешиных из Тверской области, третьей — у семьи Бедновых из Саратовской области. В номинации «Спортивные чемпионы» второе место заняла семья Протасовых из Уфы, третье — семья Подрядовых из города Усть-Катав Челябинской области. 

В номинации «Спортивная династия» победу одержала семья Галановых-Чайченко из Коломны (Московская область). Три поколения семьи посвятили себя спорту и физической культуре. Всё началось с Владимира и Любови Галановых, выпускников Коломенского педагогического института. Владимир, добившийся успехов в конькобежном спорте, и Любовь, увлечённая волейболом, стали преподавателями физической культуры, проработав в этой сфере более 40 лет. Их сын Денис работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва в Коломне, а дочь Мария преподаёт. Внучка Дарья продолжает семейные традиции: она учится на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Коломны, где когда-то познакомились её бабушка и дедушка. Второе место у номинации «Спортивная династия» у семьи Назаровых из Чкаловска, третье – у семьи Будовых из Новокузнецка. 

Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Липецка победила в номинации «Спортивная традиция». Несколько поколений Баловневых занимаются плаванием. Эту семейную традицию несколько десятилетий назад заложила бабушка Алексея — Анна Григорьевна. Теперь в бассейн ходят и её правнуки. Никто не сомневается, что и следующие поколения сохранят эту традицию. Второе место у семьи Желтовых из Южно-Сахалинска, третье – у Глебовых из Курска. 

Конкурс «Самая спортивная семья России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и направлен на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни. Главным призом станет спортивно-туристическая поездка для всей семьи. 