Итоги конкурса «Самая спортивная семья России» подведены

«В завершение 2024 года, который Президент России объявил годом семьи, мы определили самые спортивные семьи нашей страны. Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — сказал Министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Всего в оргкомитет поступило около 900 заявок. Самыми активными оказались жители Приволжского и Уральского федеральных округов. Так, семья Александра и Светланы Суворовых из Самары одержала победу в номинации «Активные участники». Дочь Полина увлекается лёгкой атлетикой, сын Роман — футболом, а все члены семьи любят бег. Родители отмечают, что спорт для них — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Второе место в этой номинации — у семьи Бахтиных из Нижнего Тагила, третье – у семьи Рубан из Норильска.

В номинации «Семейная сборная» победила семья Гасиных из Усолья (Пермский край). Семеро детей Алексея и Анастасии Гасиных — поклонники спортивного туризма и активного отдыха. Семья с удовольствием проводит время на природе, сплавляясь по рекам, катаясь на сапбордах и катамаранах. В различных соревнованиях с успехом участвуют и старшие, и младшие члены семьи, включая двойняшек и самых маленьких, которые осваивают скалолазание. Второе место заняла семья Бабичевых из Тюмени, третье — семья Присекиных из Североуральска.

Сразу две семьи-победителя — из Нижегородской области. Семья Евгения и Светланы Корпус из Богородска стала лучшей в номинации «Спортивная семья ГТО». Их 12-летний Андрей Корпус уже является обладателем нескольких спортивных разрядов. Семья Романа и Евгении Смирновых из Урени заняла первое место в номинации «Спортивные чемпионы». Родители работают тренерами и воспитали активных детей, которые добиваются высоких результатов в различных видах спорта: участвуют в соревнованиях по тяжёлой атлетике, лыжам и плаванию.

Второе место в номинации «Спортивная семья ГТО» у семьи Никешиных из Тверской области, третьей — у семьи Бедновых из Саратовской области. В номинации «Спортивные чемпионы» второе место заняла семья Протасовых из Уфы, третье — семья Подрядовых из города Усть-Катав Челябинской области.

В номинации «Спортивная династия» победу одержала семья Галановых-Чайченко из Коломны (Московская область). Три поколения семьи посвятили себя спорту и физической культуре. Всё началось с Владимира и Любови Галановых, выпускников Коломенского педагогического института. Владимир, добившийся успехов в конькобежном спорте, и Любовь, увлечённая волейболом, стали преподавателями физической культуры, проработав в этой сфере более 40 лет. Их сын Денис работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва в Коломне, а дочь Мария преподаёт. Внучка Дарья продолжает семейные традиции: она учится на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Коломны, где когда-то познакомились её бабушка и дедушка. Второе место у номинации «Спортивная династия» у семьи Назаровых из Чкаловска, третье – у семьи Будовых из Новокузнецка.

Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Липецка победила в номинации «Спортивная традиция». Несколько поколений Баловневых занимаются плаванием. Эту семейную традицию несколько десятилетий назад заложила бабушка Алексея — Анна Григорьевна. Теперь в бассейн ходят и её правнуки. Никто не сомневается, что и следующие поколения сохранят эту традицию. Второе место у семьи Желтовых из Южно-Сахалинска, третье – у Глебовых из Курска.

Конкурс «Самая спортивная семья России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и направлен на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни. Главным призом станет спортивно-туристическая поездка для всей семьи.