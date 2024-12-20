Прямая линия Президента: Ленобласть принимает в работу обращения жителей

«Задачи по выстраиванию эффективной поддержки спецоперации, заботе о семьях участников СВО и ветеранах, возвращающихся с фронта, а также комплекс вопросов по народосбережению и повышению качества жизни остаются приоритетными в работе глав регионов и моей лично.

Обращения жителей Ленобласти принимаем в работу, #команда47», — отметил губернатор.

Из заявлений Владимира Путина в ходе прямой линии:

Продвижение российской армии идет на всей линии фронта, противника выбивают и из Курской области.

России нужно не перемирие, а мир: долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.

Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной

За два года рост экономики России составил около 8%, зарплаты выросли на 9%. Тревожным сигналом является инфляция, но в целом ситуация стабильная и надежная.

Никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.

Ситуацию с выплатами бойцам, сражающимся в Курской области, нужно исправить, всё пересчитают задним числом.