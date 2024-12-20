Прямая линия Президента: Ленобласть принимает в работу обращения жителей
«Наш президент Владимир Владимирович Путин служит России и глубоко уважает жителей страны. Поэтому так внимательно относится к вопросам, которые ставят люди», —прокомментировал итоги прямой линии главы государства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Задачи по выстраиванию эффективной поддержки спецоперации, заботе о семьях участников СВО и ветеранах, возвращающихся с фронта, а также комплекс вопросов по народосбережению и повышению качества жизни остаются приоритетными в работе глав регионов и моей лично.
Обращения жителей Ленобласти принимаем в работу, #команда47», — отметил губернатор.
Из заявлений Владимира Путина в ходе прямой линии:
Продвижение российской армии идет на всей линии фронта, противника выбивают и из Курской области.
России нужно не перемирие, а мир: долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.
Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной
За два года рост экономики России составил около 8%, зарплаты выросли на 9%. Тревожным сигналом является инфляция, но в целом ситуация стабильная и надежная.
Никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.
Ситуацию с выплатами бойцам, сражающимся в Курской области, нужно исправить, всё пересчитают задним числом.