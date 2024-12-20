Спасатели исполнили желания гатчинских ребятишек

По поручению вице-губернатора Михаила Ильина в рамках акции «Елка желаний» спасатели Аварийно-спасательной службы области организовали для Ярослава из Тосно, Арсения и Варвары из Гатчины, а также их родителей водную прогулку на аварийно-спасательном судне вокруг крепости Орешек с экскурсоводом, которая рассказала об оборонительном сооружении в городе Шлиссельбург, а также познакомили с бытом спасателей.

В конце начальник ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» Олег Сайфулин вручил детям подарки и сладости. На шариках с новогоднего дерева от ребят были пожелания «конструктор космодром или военная техника», «уличный батут».

Ребята остались довольны, а это самое главное!