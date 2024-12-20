«Цифра47» победила в голосовании за лучший телеграм-канал региональной минцифры в СЗФО

Мы сердечно благодарим каждого, кто нас поддержал голосом, репостом, добрым словом! И, конечно, продолжим рассказывать, как цифровизация помогает в жизненных ситуациях, как мы вместе создаем новые сервисы для граждан и госуправления. Будьте с нами!

Места распределились так:

1. Цифра47 (https://t.me/digit47), Ленинградская область

2. Минцифра Калининградской области (https://t.me/digital_gov39)

3. Минцифры Коми (https://t.me/digitalkomi)

4. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга (https://t.me/kis_spb)

5. DigitalPskov (https://t.me/digitalpskov), Псковская область

6. Минцифры Вологодской области (https://t.me/mincifra35)

7. Минцифры Мурманской области (https://t.me/mincifra51)

8. Республика Карелия. Управление информатизации (https://t.me/rkdigital10)

9. Канал Минсвязи АО, Архангельская область (https://t.me/minsvao)

10. Минцифра Новгородской области (https://t.me/mincifra53)

11. Департамент цифрового развития Ненецкого автономного округа (https://t.me/digitalnao)

Победители голосования от каждого округа будут награждены на одном из региональных цифровых форумов. Всероссийский онлайн финал конкурса пройдет на форуме ЦИПР-2025. Комиссия определит победителя с учетом критериев: среднее количество подписчиков за весь период конкурса, общее количество голосов за 1 неделю голосования, среднее количество просмотров за весь период конкурса,. Дополнительный балл начисляется за наличие страницы VK.