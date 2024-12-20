«Цифра47» победила в голосовании за лучший телеграм-канал региональной минцифры в СЗФО
8,4 тыс. пользователей приняли участие в голосовании за лучший телеграм-канал региональной минцифры Северо-Западного федерального округа.
Мы сердечно благодарим каждого, кто нас поддержал голосом, репостом, добрым словом! И, конечно, продолжим рассказывать, как цифровизация помогает в жизненных ситуациях, как мы вместе создаем новые сервисы для граждан и госуправления. Будьте с нами!
Места распределились так:
1. Цифра47 (https://t.me/digit47), Ленинградская область
2. Минцифра Калининградской области (https://t.me/digital_gov39)
3. Минцифры Коми (https://t.me/digitalkomi)
4. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга (https://t.me/kis_spb)
5. DigitalPskov (https://t.me/digitalpskov), Псковская область
6. Минцифры Вологодской области (https://t.me/mincifra35)
7. Минцифры Мурманской области (https://t.me/mincifra51)
8. Республика Карелия. Управление информатизации (https://t.me/rkdigital10)
9. Канал Минсвязи АО, Архангельская область (https://t.me/minsvao)
10. Минцифра Новгородской области (https://t.me/mincifra53)
11. Департамент цифрового развития Ненецкого автономного округа (https://t.me/digitalnao)
Победители голосования от каждого округа будут награждены на одном из региональных цифровых форумов. Всероссийский онлайн финал конкурса пройдет на форуме ЦИПР-2025. Комиссия определит победителя с учетом критериев: среднее количество подписчиков за весь период конкурса, общее количество голосов за 1 неделю голосования, среднее количество просмотров за весь период конкурса,. Дополнительный балл начисляется за наличие страницы VK.