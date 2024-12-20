Встреча с героем нашего времени

Ежегодно 20 декабря в России отмечают профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности. Накануне праздничной даты Гатчинский округ посетил Герой России, генерал-лейтенант, Заслуженный военный летчик Николай Федорович Гаврилов. До 2010 года он служил начальником Управления авиации ФСБ России (был его основателем и первым руководителем).

Николай Гаврилов - героическая личность. Его жизнь является настоящим подвигом, живым примером патриотизма, трудолюбия, великодушия и мудрости.

Он родился в Чувашской Республике. В 1979 году с отличием окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. За время службы выполнил более 3000 боевых вылетов. И сейчас Николай Федорович не расстается с авиацией. Он на гражданской службе, а еще занимается общественной работой, является председателем Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, поддерживает тесную связь с земляками по всей стране.

В Гатчину Николай Гаврилов приехал вместе с супругой и представителями национально-культурной автономии чувашей. В ГИЭФПТ гостей тепло приветствовали руководители вуза и студенты.

Генерал-лейтенант Николай Гаврилов рассказал о службе в авиации. В этот раз отважный летчик сделал акцент на мирных делах летчиков, увлекательных экспедициях, географических открытиях, где всегда есть место подвигу. Ребята задавали вопросы об истоках героизма, технических возможностях российских вертолетов и будущем авиации.

В мероприятии приняли участие члены Гатчинского Морского собрания. Николай Федорович подчеркнул, что моряки-первооткрыватели и защитники Родины, выполняя государственные задачи, тесно соприкасаются с летчиками. Он подарил первому председателю Гатчинского Морского собрания, контр-адмиралу Ивану Александровичу Семенову книгу «Позывной Маэстро» о летчике особых поручений - правдивый документ эпохи, основанный на реальных событиях.

Биография военного летчика Николая Гаврилова даст материал для нескольких книг и фильмов. С 1979 по 1987 годы Николай Федорович принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В составе вертолетной авиации восточного округа пограничных войск КГБ СССР совершил около 2000 боевых вылетов на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-26 в должности командира экипажа, командира звена и командира эскадрильи вертолетов. В 1990 году с отличием окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Служил в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе в должности заместителя командира вертолётного полка. С 1992 по 1999 годы - на должности научного сотрудника - старшего летчика-испытателя Научно-исследовательского испытательного технического центра Федеральной пограничной службы России. Окончил школу летчиков-испытателей имени А.В. Федотова при ЛИИ имени Громова.

Николай Федорович проходил службу в авиации ФСБ России. Обеспечивал работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел» во время конфликта на Северном Кавказе, вылетал в горячие точки с президентом России Владимиром Путиным. Интерес у студентов вызвал рассказ о секретной операции по нанесению ракетных ударов со специально модифицированных вертолетов по объектам «Талибана» и «Аль-Каиды» в районе Кабула в сентябре 2001 года, за что Николай Федорович был удостоен звания Героя России.

В этом году Николай Федорович был удостоен особой чести расписаться на Глобусе Земли в Русском географическом обществе, где уже оставили свои подписи самые известные первооткрыватели.

- Я решил расписаться на проливе Дрейка. Это самое опасное место на Земле. Мне это пришлось испытать самому в 2007 году, но мы справились с этим вызовом стихии, и все мои товарищи остались живы, - прокомментировал Николай Федорович.

Генерал-лейтенант Николай Гаврилов не раз справлялся с невероятно сложными заданиями. История о том, как он на вертолете летал в Антарктиду, стала тому подтверждением.

Студенты аплодисментами поблагодарили Николая Федоровича за интересный рассказ и мудрые напутствия.

Татьяна Можаева