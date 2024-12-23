Ленинградцы стали чаще обращаться в МФЦ за выдачей жилищного документа

Жилищный документ является региональной альтернативой справке «Форма 9». Документ содержит сведения о жилом помещении, его владельце, зарегистрированных гражданах и составе семьи.

Справка выдается на бумажном носителе в день обращения в МФЦ - специалист распечатает документ и заверяет его непосредственно во время приема заявителя.

Сервис «Жилищный документ» предлагается в МФЦ Ленинградской области с декабря 2021 года - в рамках проекта «Поквартирная карта Ленинградской области», который курирует комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. В настоящее время подавляющее большинство управляющих компаний застройщиков присоединились к проекту, осуществляют поквартирный учёт граждан и оперативно передают сведения в единую информационную базу.

Кроме того, начиная с 3.12.2024, данная справка выдается в МФЦ Ленинградской области не только физическим, но и юридическим лицам – собственникам жилых помещений, также можно получить архивную выписку.

Подробнее об услугах по оформлению жилищного документа и регистрационному учету по месту жительства или проживания – на сайте МФЦ.