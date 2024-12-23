Школьники Всеволожского района в музее «Гвардия» им. Ю.Н. Торшина

Сотрудники музея провели экскурсию для ребят, в ходе которой познакомили их с различными экспонатами музея «Гвардия» им. Ю.Н. Торшина, расположенном в поселке Поляны. Экскурсия позволила школьникам глубже погрузиться в мир инженерных решений и разнообразных технических инструментов. Ребята узнали о сложных задачах, стоящих перед спецназом, и о том, как современные технологии и инновационные разработки помогают справляться с этими вызовами. Школьники смогли своими глазами увидеть различные приборы и оборудование, применяемые в реальных операциях, и даже попробовать некоторые из них в действии.

«Основой нашей деятельности является всестороннее развитие личности, и этот процесс невозможно представить без изучения, для этого необходимы музеи. Их у нас в стране много, включая совершенно потрясающие в Ленобласти. Там можно получить достаточное количество информации, проверенной годами. Есть очень много вещей, о которых лучше всех знают именно научные сотрудники музеев», — поделился координатор федерального партийного проекта «Историческая память», Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Приобщение молодёжи к музеям играет важнейшую роль в образовательном процессе и культурном развитии, способствуя формированию мировоззрения и личностных качеств у подрастающего поколения. Посещение музеев предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с историей, искусством и наукой через подлинные экспонаты и тщательно собранные коллекции. Это позволяет заложить основы уважения и любви к своей стране, её истории, культуре и традициям, что является одним из ключевых компонентов Народной программы «Единой России».

После экскурсии учащиеся имели возможность задать вопросы экскурсоводам и поделиться своими впечатлениями.