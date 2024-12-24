Связь поколений – это сила, надежда и вера

В Гатчине на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялась встреча участников муниципального социального проекта «Поколения вместе», организованная советом ветеранов войны и труда и администрацией Гатчинского округа. В зале собрались люди разных поколений, которых объединяет и роднит один путь - служение Родине.

Всех приветствовала председатель Гатчинского совета ветеранов Людмила Николаевна Голубева. Она подчеркнула, что лучшее воспитание подрастающего поколения – это достойный личный пример:

- Очень важно сохранить связь – живое общение, чтобы ни в коем случае не оборвать эту нить. Поэтому необходимо создавать условия для взаимодействия людей совсем молодых и опытных. Наш проект «Поколения вместе» объединил ветеранов, детей и родителей. Мы, старшее поколение, считаем, что в воспитании детей должна участвовать триада: семья, общеобразовательные организации и социум. В нашем проекте мы постарались все это соединить – в нескольких мероприятиях.

Людмила Николаевна поблагодарила всех за участие в проекте «Поколения вместе» и пожелала участникам здоровья и благополучия в наступающем году, и, главное, чтобы 2025-й стал победным годом.

Председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов от имени администрации Гатчинского округа поблагодарил совет ветеранов за прекрасное воплощение идеи:

- Спасибо вам большое за вашу эрудицию, за творчество, которое вы проявили в этом проекте. Мы все надеемся, что этот симбиоз разных поколений станет образом жизни и в будущем.

Награждение активистов проекта «Поколения вместе» началось с участников исторических викторин «Связь поколений». Награды получили Коммунарская школа № 3, Сиверские гимназия и школа № 3, Войсковицкая школа №2, Таицкая, Сусанинская, Рождественская, Веревская школы, Гатчинские школы № 2, № 4, № 7, № 9, гимназия им. Ушинского, а также ветераны-афганцы Игорь Наумов, Александр Давыдов и Сергей Чекунов.

За активную гражданскую позицию и участие в проекте «Поколения вместе» были отмечены авторы видеороликов «Листая семейный альбом», победители квеста «Их именами гордится Гатчина», участники акции «Поколения вместе поют военные песни».

За щедрость души и активную жизненную позицию были награждены те, кто участвовал в акции «Три Д: делай добро другим».

Символично, что в этом предновогоднем празднике и в концертной программе приняли участие представители разных поколений – от мала до велика. Ветераны уверены: связь поколений как никогда востребована в наши дни, она помогает передавать накопленный жизненный опыт, знания, традиции, культурные ценности, события и личные истории. Это сближает людей и помогает избежать многих ошибок, позволяет строить будущее, учитывая неудачи и успехи предшественников.

Также в этот день за бескорыстную помощь и искреннюю поддержку благодарности и наград были удостоены партнеры проекта – начальник сектора Гатчинского комитета образования Ирина Пулина, директор Гатчинского районного центра детского творчества Оксана Пугачева, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Роман Шкорлаков, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти Алина Коняева и руководитель киноконцертного зала «Победа» Максим Рыженков.

Завершилось мероприятие общим исполнением бессмертной песни «Надежда». В качестве солистов на сцену пригласили представителей разных поколений: жителя блокадного Ленинграда, члена актива гатчинского совета ветеранов Евгения Килимова, председателя Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана Александра Давыдова, ветерана СВО Сергея Грохольскиса и юнармейца Льва Шанько.

В знак доверия и единения, дружбы и товарищества, в знак передачи опыта от старшего поколения к младшему все присутствующие взялись за руки и дружно исполнили песню «Надежда – мой компас земной».

Екатерина Дзюба